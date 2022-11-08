Запад разрешит Киеву переговоры с Москвой, если ВСУ возьмут Херсон

Итальянская газета La Repubblica объяснила, почему руководство США и НАТО настойчиво "мотивируют" Киев наступать на Херсон и зачем им на самом деле нужна победа подопечных "во что бы то ни стало".

По версии La Repubblica, Вашингтон и Брюссель договорились между собой: как только ВСУ доберутся до берегов Днепра, Запад будет настаивать на прекращении огня с позиции силы.

"США и НАТО не случайно объявили о намерении дать Киеву партии ракет ПВО против беспилотников. Так они рассчитывают ускорить возвращение Херсона, который является стратегической целью, давая выход к морю и обеспечивая контроль за водными ресурсами. Без всего этого разговаривать с позиции силы с Москвой не получится, уверен Белый дом", — пишет La Repubblica.

Чего боятся в Вашингтоне

В материале газеты сказано также, что причин "такого видения ситуации" западными спецами две, это:

Угроза, хотя и призрачная, применения Россией тактического ядерного оружия, которая потребует масштабного ответа. Расширение влияния Китая на Россию.

Из области фантастики

Из второго пункта вырисовалась вдруг интересная — и, признаться, неожиданная деталь.

Оказывается, на данном историческом этапе в Штатах начали опасаться возможности "полного поражение Владимира Путина и смены его режима". Знаете, почему? Потому что их аналитики пришли к выводу, что в этом случае "Россия перейдёт под контроль Китая", что чревато для США "наихудшими последствиями".

Процесс переговоров вяло, но течёт

Есть ещё и третий фактор, который Белый дом не сбрасывает со счетов, — "политический процесс российско-украинского конфликта будет зависеть от исхода промежуточных выборов в Конгресс США", заинтересованность в которых — по объективным причинам — у Кремля и Белого дома "параллельная".

Подтверждением этого тезиса автор статьи считает то, что Вашингтон признал:

прямые контакты с Москвой продолжаются всё время, пока идёт СВО на Украине, чтобы "не допустить расширение конфликта и ядерную эскалацию".

Хотя, куда уж дальше "расширять конфликт", если куча стран снабжает Украину всем необходимым, включая хорошо подготовленных солдат?

Услышит ли Москва переданный месседж?

Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на собственный источник пишет, что публикация итальянской La Repubblica — это месседж, переданный Западом Кремлю. Её цель — донести до Москвы, что с ней готовы начать (или продолжить?) торговаться. И что Херсон сегодня в шорт-листе на этих торгах.

Дескать, если сдадите Херсон, американцы обещают посадить Киев за стол переговоров. В противном случае, вероятно, Запад вынет из рукава заранее заготовленный "зрада кейс", который начнёт реализовывать в самой России. Ну что-то типа "революции патриотов против власти". Не случайно же наши беглые коллаборанты-либералы в польской Яблонне тусили?

Зачем Киеву Херсон любой ценой?

На этот вопрос ответ не так однозначен, как может показаться.

Да, Киеву нужна — чтобы отчитаться за вбуханные в него деньги и продолжать получать новые транши — громкая победа.

Да, Киеву нужен выход "к водным ресурсам".

При этом если ВСУ проиграют, это запустит плохой месседж в ЕС, США и даже НАТО, которые — как ни крути — тоже проиграют (про "позицию силы" помните?). Видимо, это самое для Зеленского и Кº страшное.

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