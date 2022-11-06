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В Госдуме намекнули США, что они должны вернуть России Аляску

Политика » Власть » Парламент

США вместо того, чтобы мечтать заполучить российские земли, в частности остров Врангеля, лучше бы подумали над тем, что им надо бы Аляску, за которую они до сих пор не заплатили.

В Госдуме намекнули США, что они должны вернуть России Аляску

Так прокомментировал публикацию в The Wall Street Journal с призывом к властям США забрать у России остров Врангеля депутат ГД Федот Тумусов.

Напомним, американское издание опубликовало статью под названием "Россия оккупирует американскую землю тоже", в которой сказано, что "остров удерживается русскими с 1924 года" после того, как одна из экспедиций установила на нём (не спросив — о ужас! — разрешения) советский флаг. И умалчивается, что в 1926 году остров официально стал частью территории СССР.

Тумусов подчеркнул, что остров Врангеля — российская земля, а в нашей Конституции чётко сказано: ни одного квадратного метра земли Россия не должна отдавать.

"Не знаю, с какого бодуна американцам такие мысли приходят, это их проблемы. А вот Аляска наша, и пусть они её вернут, раз нарушили договор купли-продажи", — сказал парламентарий в интервью "Газета.ру".

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • Остров Врангеля — российский остров в Северном Ледовитом океане. Расположен между Восточно-Сибирским и Чукотским морями.
  • Он назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля.
  • Русские первопроходцы открыли его ещё в середине XVII века.
  • В 1976 году на острове был основан заповедник, а в 2004-ом его включили в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
  • Сейчас на острове расположена российская база, которая, как считают в США, "угрожает их безопасности".

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Как русские осваивали Америку. А не вернуть ли нам Аляску? Историческая рубрика
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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