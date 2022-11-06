В Госдуме намекнули США, что они должны вернуть России Аляску

США вместо того, чтобы мечтать заполучить российские земли, в частности остров Врангеля, лучше бы подумали над тем, что им надо бы Аляску, за которую они до сих пор не заплатили.
Так прокомментировал публикацию в The Wall Street Journal с призывом к властям США забрать у России остров Врангеля депутат ГД Федот Тумусов.
Напомним, американское издание опубликовало статью под названием "Россия оккупирует американскую землю тоже", в которой сказано, что "остров удерживается русскими с 1924 года" после того, как одна из экспедиций установила на нём (не спросив — о ужас! — разрешения) советский флаг. И умалчивается, что в 1926 году остров официально стал частью территории СССР.
Тумусов подчеркнул, что остров Врангеля — российская земля, а в нашей Конституции чётко сказано: ни одного квадратного метра земли Россия не должна отдавать.
"Не знаю, с какого бодуна американцам такие мысли приходят, это их проблемы. А вот Аляска наша, и пусть они её вернут, раз нарушили договор купли-продажи", — сказал парламентарий в интервью "Газета.ру".
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