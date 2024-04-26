Лена Летучая пришла на красную дорожку с гламурными костылями. Что случилось с телеведущей?

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Елена Летучая появилась на закрытии ММФК с костылями со стразами

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Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Летучая стала гостьей торжественного закрытия Московского Международного кинофестиваля. Она появилась на красной ковровой дорожке на костылях со стразами, компанию ей составил супруг Юрий Анашенков.

Елена Летучая появилась на закрытии ММФК с костылями со стразами
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Лены Летучей в Инстаграм is licensed under public domain

Знаменитость получила травму ноги во время путешествия по Йемену и перенесла сложнейшую операцию — по ее же словам, с ней "случилось недоразумение". Однако она отмечает, что следует всем рекомендациям врачей, чтобы как можно скорее вернуться к полноценной жизни.

На церемонии Летучая появилась в элегантном черном платье в пол, а ее образ дополнили длинные перчатки и ожерелье из драгоценных камней.

Ранее сестра Жанны Фриске продемонстрировала результат пластической операции на груди.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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