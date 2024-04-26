Лена Летучая пришла на красную дорожку с гламурными костылями. Что случилось с телеведущей?

Елена Летучая появилась на закрытии ММФК с костылями со стразами

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Летучая стала гостьей торжественного закрытия Московского Международного кинофестиваля. Она появилась на красной ковровой дорожке на костылях со стразами, компанию ей составил супруг Юрий Анашенков.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Лены Летучей в Инстаграм is licensed under public domain

Знаменитость получила травму ноги во время путешествия по Йемену и перенесла сложнейшую операцию — по ее же словам, с ней "случилось недоразумение". Однако она отмечает, что следует всем рекомендациям врачей, чтобы как можно скорее вернуться к полноценной жизни.

На церемонии Летучая появилась в элегантном черном платье в пол, а ее образ дополнили длинные перчатки и ожерелье из драгоценных камней.

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