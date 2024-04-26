Лена Летучая пришла на красную дорожку с гламурными костылями. Что случилось с телеведущей?

Телеведущая Елена Летучая стала гостьей торжественного закрытия Московского Международного кинофестиваля. Она появилась на красной ковровой дорожке на костылях со стразами, компанию ей составил супруг Юрий Анашенков.
Знаменитость получила травму ноги во время путешествия по Йемену и перенесла сложнейшую операцию — по ее же словам, с ней "случилось недоразумение". Однако она отмечает, что следует всем рекомендациям врачей, чтобы как можно скорее вернуться к полноценной жизни.
На церемонии Летучая появилась в элегантном черном платье в пол, а ее образ дополнили длинные перчатки и ожерелье из драгоценных камней.
Ранее сестра Жанны Фриске продемонстрировала результат пластической операции на груди.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".