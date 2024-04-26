Как выглядит сын-неформал Елены Яковлевой, у которого практически не осталось свободного места на теле для татуировок

Сын Елены Яковлевой изменил татуировки на лице и вновь испугал поклонников

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных в своем блоге поделился фотографией, на которой показал свои новые татуировки на лице.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Дениса Шальных в Инстаграм is licensed under public domain

Так, 31-летний мужчина прославился из-за множественных татуировок по всему телу, включая лицо. Так, у него на щеке был выбит гроб, который пугал даже звездную мать.

Денис по совету родительницы решил избавиться от изображения — но ему пришлось просто перекрыть один рисунок другим. Его новые татуировки больше напоминают грим.

Помимо этого он избавился от лишних килограммов и перекрасил волосы. Денис начал носить очки, а вот от пирсинга на лице отказался.

Денис не пошел по стопам матери и в настоящее время все еще ищет себя. Квартиру в Москве ему подарила Елена Яковлева.

Ранее Елена Летучая появилась на закрытии ММКФ на костылях со стразами.