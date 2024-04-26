Как выглядит сын-неформал Елены Яковлевой, у которого практически не осталось свободного места на теле для татуировок

Сын российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных в своем блоге поделился фотографией, на которой показал свои новые татуировки на лице.
Так, 31-летний мужчина прославился из-за множественных татуировок по всему телу, включая лицо. Так, у него на щеке был выбит гроб, который пугал даже звездную мать.
Денис по совету родительницы решил избавиться от изображения — но ему пришлось просто перекрыть один рисунок другим. Его новые татуировки больше напоминают грим.
Помимо этого он избавился от лишних килограммов и перекрасил волосы. Денис начал носить очки, а вот от пирсинга на лице отказался.
Денис не пошел по стопам матери и в настоящее время все еще ищет себя. Квартиру в Москве ему подарила Елена Яковлева.
Ранее Елена Летучая появилась на закрытии ММКФ на костылях со стразами.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".