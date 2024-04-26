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Дмитрий Киселёв отмечает 70-летие

Классик российской журналистики отмечает юбилей

3:26
Общество

Дмитрий Константинович Киселёв отмечает свой юбилей. Ему исполнилось 70 лет.

Классик российской журналистики отмечает юбилей
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации РФ is licensed under public domain

Поздравления юбиляру направили президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин

Мэтр российской тележурналистики, ведущий флагманской программы "Вести недели", директор медиахолдинга "Россия сегодня", Дмитрий Киселёв может быть по праву назван одним из наиболее влиятельных общественных деятелей и интеллектуалов из среды российских журналистов. Мастерство слова, глубина раскрытия любой темы, непревзойдённое чувство юмора, многообразие интересов и, главное, искренний и пламенный патриотизм — все эти качества выделяют Дмитрия Константиновича и обеспечивают его влияние на умы современников. Программа "Вести недели" под его руководством превратилась в настоящий общественно-политический феномен, когда вместе с ним миллионы телезрителей не просто реконструируют в памяти события прошедшей недели, но и осмысливают их, воссоздавая исторические параллели, выявляя имплицитные смыслы и факторы, которые привели к именно такому развитию событий. Успехом программы "Вести недели" можно считать то, что молодёжь, в большинстве своём относящаяся к официальному телевидению с некоторым сарказмом, стала смотреть и обсуждать "Вести недели". 

На счету Дмитрия Киселёва нет ни одного журналистского скандала, и, хотя в его биографии были и работа в Европе, и на Украине, в настоящее время никто не может упрекнуть его в неискренности, ура-патриотизме или шовинизме. 

Дмитрий Константинович Киселёв — советский и российский журналист, телеведущий. Родился 26 апреля 1954 года в Москве в семье советского офицера и преподавательницы. 

В 1978 году окончил норвежское отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет). 

С 1989 года работал на телевидении: был комментатором программы "Время", парламентским корреспондентом. В 1994–1996 годах был ведущим программы "Окно в Европу" на ОРТ. В период 1995–2001 годов был автором и ведущим программы "Национальный Интерес" на телеканалах REN-TV, РТР, ТНТ, ТВЦ. 

В 2000–2004 годах — главный редактор информационной службы телеканала ICTV (Украина), ведущий информационной программы "Факты" и ежедневной информационно-аналитической программы "Подробно с Дмитрием Киселевым" (до 2006 года). С сентября 2012 года и по настоящее время — автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия". 

Награждён орденами Дружбы, Почёта, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, преподобного Сергия Радонежского II степени. Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России" (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики".

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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