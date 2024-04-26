В Ставропольском крае загорелись торговые ряды

В Ставропольском городе Невынномысск горят торговые павильоны площадью

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Торговые стенды вспыхнули на площади 1 тысяча квадратных метров в городе Невынномысске в Ставропольском крае, по информации главного управления МЧС по данному региону.

Фото: t.me/mchs_official by МЧС России

Согласно сообщению, полученному в дежурную смену, в одном из торговых центров города Невинномысска произошел пожар. Зарегистрировано возгорание торговых киосков на площади 1000 квадратных метров. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, отмечается это событие.

Подчеркивается, что нет жертв и пострадавших, эвакуация не осуществлялась. На месте происшествия трудятся 49 человек и 17 единиц техники.