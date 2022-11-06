New York Post опубликовала "список позора" администрации Байдена

Несмотря на то, что приближающиеся выборы в США "промежуточные", американцы, выбирая между демократами и республиканцами, оценивают в основном работу команды Белого дома. И, как показывают публикации в ведущих СМИ (естественно, не входящих во властный пул), оценка эта далека даже от "удовлетворительно".

Показательна в этом плане статья, опубликованная New York Post.

"Администрация Байдена войдет в историю по многим причинам: открытая граница и разрушительные последствия этого, оставление Афганистана, слабость политики, которая привела к катастрофе в Европе, стремительный рост инфляции и использование федеральных правоохранительных органов для преследования политических оппонентов. Список позора продолжается", — пишет издание.

Главное, что ставится авторами публикации в вину действующей президентской администрации — её "двуличность" и "бесстыдное подставление американского народа":

"Байден, его команда и его льстивые сторонники в средствах массовой информации неоднократно говорят нам, что "все хорошо” там, где это явно не так. Неважно, насколько плохо обстоят дела в стране, неважно, сколько людей страдает, реальность не имеет никакого отношения к идеологическому пузырю этого Белого дома".

На основании вышеизложенного, авторы статьи рекомендуют читателям — избирателям "на этих промежуточных выборах донести до Джо Байдена недвусмысленное послание: они отказываются покупать то, что он продает".