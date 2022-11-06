В польской Яблонне (местечко под Варшавой) состоялся "Съезд народных депутатов России". А если точнее, то сходка беглых либералов, которые гордо именуют себя "оппозицией".
Как ранее рассказывала Pravda. Ru эти "товарищи" намеревались по примеру белорусских коллег сформировать так называемое "правительство в изгнании" и согласовать между собой "принципы национального сопротивления".
Идейными вдохновителями и организаторами "конгресса" стали бывшие российские политики, а ныне украинские пропагандисты Илья Пономарев* (экс-депутат ГД РФ) и Марк Фейгин** (экс-адвокат, теперь именующий себя журналистом). Проходило мероприятие под бело-сине-белым флагом, который, согласно заявлениям ВСУ является символом "воюющего на их стороне легиона "Свобода России".
Официально заявленной целью мероприятия было "создание легитимного центра власти Свободной России" или, проще говоря, "правительства в изгнании". Однако, карты "делегатам" спутал выступавший на съезде депутат украинской Верховной Рады Алексей Гончаренко, когда заявил, что первоочередная задача оппозиционеров — "убийство российского президента". По его словам, только при выполнении этого условия собравшиеся смогут получить некую "помощь от Украины".
Участники "съезда" настолько этой идеей вдохновились, что в итоговую декларацию — до кучи, чего уж мелочиться — внесли пункт о "люстрации всех депутатов Госдумы России двух последних созывов, всех сотрудников силовых структур, в том числе всех военнослужащих ВС РФ, включая контрактников и мобилизованных".
Справедливости ради стоит отметить, что не все съехавшиеся в Яблонню коллаборанты оказались "отмороженными на всю голову". Поэтому "съезд" был омрачён скандалом.
Об этом у себя в Telegram поведала одна из участниц — экс-депутат Семилукского района Воронежской области Нина Беляева, которая теперь называет себя "польской россиянкой".
По её словам, никакой демократией на сходке и не пахло:
В итоге, по словам всё той же Беловой, "из заявленных 47 делегатов остались 24". Остальные повыходили из чата.
* внесён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента //Министерство юстиции Российской Федерации, 21.10.22
** внесён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента //Министерство юстиции Российской Федерации, 08.04.22
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