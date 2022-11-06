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Автор Ольга Лебедева

Правительства в изгнании у России не будет — самоназначенцы переругались

Общество

В польской Яблонне (местечко под Варшавой) состоялся "Съезд народных депутатов России". А если точнее, то сходка беглых либералов, которые гордо именуют себя "оппозицией".

Как ранее рассказывала Pravda. Ru эти "товарищи" намеревались по примеру белорусских коллег сформировать так называемое "правительство в изгнании" и согласовать между собой "принципы национального сопротивления".

Идейными вдохновителями и организаторами "конгресса" стали бывшие российские политики, а ныне украинские пропагандисты Илья Пономарев* (экс-депутат ГД РФ) и Марк Фейгин** (экс-адвокат, теперь именующий себя журналистом). Проходило мероприятие под бело-сине-белым флагом, который, согласно заявлениям ВСУ является символом "воюющего на их стороне легиона "Свобода России".

"Убить и люстрировать"

Официально заявленной целью мероприятия было "создание легитимного центра власти Свободной России" или, проще говоря, "правительства в изгнании". Однако, карты "делегатам" спутал выступавший на съезде депутат украинской Верховной Рады Алексей Гончаренко, когда заявил, что первоочередная задача оппозиционеров — "убийство российского президента". По его словам, только при выполнении этого условия собравшиеся смогут получить некую "помощь от Украины".

Участники "съезда" настолько этой идеей вдохновились, что в итоговую декларацию — до кучи, чего уж мелочиться — внесли пункт о "люстрации всех депутатов Госдумы России двух последних созывов, всех сотрудников силовых структур, в том числе всех военнослужащих ВС РФ, включая контрактников и мобилизованных".

 

"В товарищах согласья нет"

Справедливости ради стоит отметить, что не все съехавшиеся в Яблонню коллаборанты оказались "отмороженными на всю голову". Поэтому "съезд" был омрачён скандалом.

Об этом у себя в Telegram поведала одна из участниц — экс-депутат Семилукского района Воронежской области Нина Беляева, которая теперь называет себя "польской россиянкой".

По её словам, никакой демократией на сходке и не пахло:

  • участникам, которые приехать лично не смогли и были "онлайн" слова не дали вообще — им просто выключили микрофон, писать в чат тоже не позволили, а доступ к документам и вовсе закрыли после того, как "Илья Пономарёв* единолично изменил текст "Закона о люстрации". Да ещё и к голосованию "по проекту обновлённой Конституции" (о как!) онлайн-участников не допустили.

В итоге, по словам всё той же Беловой, "из заявленных 47 делегатов остались 24". Остальные повыходили из чата.

* внесён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента //Министерство юстиции Российской Федерации, 21.10.22

** внесён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента //Министерство юстиции Российской Федерации, 08.04.22

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