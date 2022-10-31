Дурной пример заразителен: беглые оппозиционеры хотят стать "правительством в изгнании"

"В Яблонне состоится встреча бывших российских парламентариев, которые хотят захватить власть после падения Путина". Так начинается статья, опубликованная в польской ежедневной газете Rzeczpospolita.

Как следует из материала, в польском городке на "конгресс" соберутся "представители российской оппозиции", многие из которых "занимали высокие посты до 2014 года" и "покинули" их (а кое-кто и страну заодно) после присоединения Крыма. И будут сии господа решать судьбу страны "после победы Украины" и "падения режима Путина". Предварительная дата начала шабаша (приношу извинения за неполиткорректность, но иначе предстоящее мероприятие, учитывая состав участников, назвать не получается) — 4-7 ноября.

Всего пока "обещались быть" 50 человек. Среди них, по данным Rzeczpospolita,

экс-депутат ГД РФ Илья Пономарёв * (с 2014 года живёт в Киеве),

* (с 2014 года живёт в Киеве), экс-адвокат Марк Фейгин **,

**, адвокат-националист Алексей Барановский (сейчас называет себя журналистом и живёт на Украине),

(сейчас называет себя журналистом и живёт на Украине), экс-депутаты Аркадий Янковский и Геннадий Гудков ,

и , "другие оппозиционеры, которые не хотят предавать огласке своё участие до начала съезда".

Повестка дня "громкая", но, увы, затасканная

"Из пресс-релиза, полученного редакцией, следует, что участники <…> примут "декларацию конституционных принципов свободной России", которая в будущем станет основой нового Основного закона. Определяются ключевые решения, которые в первую очередь должны быть приняты правительством "постпутинской России". В Яблонне также должен быть установлен план и принципы "национального сопротивления" режиму Путина в стране и за рубежом", — пишет польское издание.

Один из организаторов "конгресса" — Алексей Барановский — в интервью журналистам заявил, что "после победы Украины в России начнутся необратимые процессы" и надо, дескать, готовить "альтернативную власть", которая будет управлять Россией "после падения Путина".

В Яблонне самозванные "спасители Отечества" намерены, по его словам, "сделать первый шаг в этом направлении":

"В перспективе у нас есть планы по созданию правительства в изгнании, которое обратится с просьбой о признании к властям Украины и других стран Европы, чтобы делегитимизировать путинскую власть", — делится эмигрант планами.

Идея, к слову сказать, не нова. Её с 2015 года пытается "пропихнуть" бывший думский депутат Пономарёв*, настаивающий на том, что расположиться такое правительство должно в Киеве, который дал приют ему самому.

"В истории России было немало таких случаев, когда страной управляли извне", — утверждает он все эти годы, явно примеряя на себя роль Лжедмитрия.

Актёришки все второсортные

"Неужели эти нелепые персонажи задумали повторить историю с польским походом на Московию начала XVII века? — задаётся вопросом автор аналитического портала "Фонд стратегической культуры" Дмитрий Седов. И сам же отвечает: — А почему бы и нет? <…> ведь из-за спины панов выглядывают уши куда более хищного и коварного участника проекта".

А методы, которыми этот "хищник" работает, уже неоднократно апробированы и вполне себе работают:

сначала участников "сходки" начнут накачивать всем, чем можно (в основном деньгами и инфоресурсами), далее — попытка переворота.

Единственная, по мнению Седова, проблема в том, что нет среди "деятелей", собирающихся под Варшавой кандидата на роль Лжедмитрия. Желающие есть, а толку от них — ноль:

"Те, кто съезжаются в Яблонне торговать лицами, давно у российского народонаселения никакой популярностью не пользуются. Все относятся к разряду "осетрины второй свежести", — считает аналитик.

*внесён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента //Министерство юстиции Российской Федерации, 21.10.22

**внесён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента //Министерство юстиции Российской Федерации, 08.04.22

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