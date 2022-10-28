"Валдайская" речь Владимира Путина: главное

В четверг, выступая перед членами дискуссионного клуба "Валдай" во время их традиционной ежегодной встречи, президент России объявил, что "мир вступает в десятилетие потрясений". И причиной тому стало столкновение самопровозглашённой гегемонии коллективного Запада со стремлением других стран "к более справедливому мировому порядку".

Остановимся на основных, на мой взгляд, моментах большой речи российского лидера Владимира Путина.

Запад разжигает конфликты, чтобы сохранить своё положение гегемона

Российский президент напомнил слушателям о том, что США и их союзники долгие годы нагнетали напряжённость по всему миру. А в последние месяцы их старания усилились, о чём явно говорят и разжигание конфликта на Украине, и провокации вокруг Тайваня, и дестабилизация мировых продовольственных и энергетических рынков. Дело, по словам Путина, дошло уже до "запугивания предполагаемых союзников, которые не согласны с их неолиберальным мировоззрением".

"Правление миром — это то, что так называемый Запад поставил на карту в этой игре, которая, безусловно, опасна, кровава и, я бы сказал, грязна. Это отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность и игнорирует любые интересы других государств. В их так называемом мировом порядке, основанном на правилах", только те, кто устанавливает правила, имеют какую-либо свободу действий, в то время как все остальные должны просто подчиняться, — сказал Путин, добавив, что никому непонятно, "кто изобрел эти правила, на чём они основаны или что именно они собой представляют. Единственное, что понятно, это то, что концепция предназначена для того, чтобы позволить тем, кто обладает глобальной властью, жить вообще без каких-либо правил и позволить им делать все, что они хотят".

При этом, отметил он, ничего позитивного — абсолютно никаких идей — для развития Запад вообще и Вашингтон в частности предложить миру не могут. Кроме одного — своего доминирования.

Правила существуют не для гегемона

По словам Путина, Запад настаивает на том, что его культура и мировоззрение должны быть универсальными и его ценности должны быть безоговорочно приняты всеми остальными. Но как только кто-то (как, например, Китай) приспосабливается к правилам и начинает, пользуясь ими, извлекать выгоду для себя, правила эти сразу меняются:

"свободная торговля, экономическая открытость, честная конкуренция и даже права собственности внезапно были забыты сразу, полностью”.

И наоборот, "как только что-то становится выгодным для них самих", сходу придумываются новые руководящие рамки.

”Отмена культуры"

"Считая себя непогрешимыми, правители Запада желают уничтожить — или отменить — тех, кто им не нравится. Там, где нацисты сжигали книги, западные стражи либерализма и прогресса теперь запрещают Достоевского и Чайковского, — сказал Путин. — Либеральная демократия превратилась во что-то неузнаваемое, объявляя любую альтернативную точку зрения пропагандой или угрозой, добавил он. Так называемая” культура отмены" уничтожает все живое и творческое, препятствуя любой свободе мысли в культуре, экономике или политике".

Пусть живут, как хотят, но не мешают другим

Путин напомнил о разнообразии мира, признавая за каждой страной право жить так, как хочет её народ, исходя из своей культурной и исторической идентичности. И долг всех остальных это уважать. Необязательно принимать, но уважать и "дорожить тем, что каждый народ выбирал для себя на протяжении веков".

"Если западные элиты верят, что они могут внедрить в сознание своих людей вещи, которые лично я нахожу несколько странными и которые, по-видимому, в моде, например, десятки полов и гей-парады, пусть будет так. Пусть они делают все, что хотят, — сказал президент, подчеркнув, что "навязывать свои культурные предпочтения другим нациям и обществам" Запад права не имеет. — " Россия не читает другим лекций о том, как им следует жить, и не хочет, чтобы ей читали лекции".

Он напомнил, что в России за прошедшие века сложился уникальный социум, в котором прекрасно живут вместе представители многих этносов и разных религиозных конфессий. Живут — что особенно важно — уважая традиции друг друга: христиан и, например, мусульман или буддистов настолько не смущают праздники друг друга, что их даже отмечают вместе. Причём совершенно искренне.

"Если западные элиты считают, что они могут запустить новые тенденции, такие как десятки полов и гей-парады, они имеют на это право. Но они не имеют права требовать, чтобы другие следовали в том же направлении”.

Россия не стремится к доминированию

"Россия является независимой, самобытной цивилизацией и никогда не считала себя врагом Запада", — сказал Путин, напомнив, что с древнейших времён её с ним связывали традиционные христианские и мусульманские ценности, свобода, патриотизм и богатая культура. Но сейчас сформировался другой Запад — "агрессивный, космополитичный, неоколониалистский, действующий как инструмент неолиберальных элит". И его "диктата Россия никогда не примет”.

И это, по словам президента, не поза и не вызов западным элитам. Так наша страна "защищает свое право на свободное существование и развитие".

Причём — и Путин сделал на этом особый акцент — "мы сами не стремимся стать каким-то новым гегемоном".

Западной гегемонии приходит конец

"Мы стоим на исторической вехе, впереди, вероятно, самое опасное, непредсказуемое и в то же время важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не в состоянии в одиночку управлять человечеством, но отчаянно пытается это сделать, и большинство народов мира больше не хотят с этим мириться", — сказал Путин.

Отсюда и проистекают конфликты, которые угрожают всему человечеству. Главная задача на будущее — "конструктивное их разрешение".

По словам президента, никто не сможет пересидеть надвигающуюся бурю, приобретшую глобальный характер:

"У человечества есть два выбора: либо продолжать накапливать бремя проблем, которые неизбежно сокрушат всех нас, либо попытаться вместе найти решения, пусть и несовершенные, но работающие, способные сделать наш мир более безопасным и стабильным”.

Каким должен быть многополярный мир

Здесь всё просто: любое общество, культура и цивилизация должны иметь право выбирать свой собственный путь и свою социально-политическую систему.

Если у США и Европы есть такое право, то и у всех остальных, включая Россию, тоже:

"… никто никогда не сможет диктовать нашему народу, какое общество мы должны строить и на каких принципах”. ”Прежде всего, мы считаем, что новый мировой порядок, который сейчас формируется, должен основываться на законе и справедливости, быть свободным, подлинным и справедливым, — сказал президент России. — И в этом мировом порядке мы должны слушать всех, учитывать каждую точку зрения, каждую нацию, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных убеждений, не навязывая никому ни единой истины".

По окончании выступления президент в течение без малого четырёх часов отвечал на вопросы. Эту часть пленарного заседания международного клуба "Валдай" можно посмотреть в прикреплённом видео.

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