Оппозиция продемонстрировала политическое айкидо

Власти снова помогли оппозиции, организовав недельную информационную поддержку акции протеста в День всех влюблённых.

Фонарный протест

Анонсированная федеральными массмедиа акция в поддержку Алексея Навального состоялась во многих городах России и за рубежом. В 20:00 по местному времени сторонники права граждан на свободное высказывание своего мнения вышли на улицы, зажгли фонарики своих смартфонов и активно постили в соцсетях фотографии с хэштегом "любовьсильнеестраха".

За довольно короткое время хэштег акции протеста оказался в топе российского сегмента некоторых соцсетей:

в Twitter — 20 тысяч публикаций;

в Instagram — 8 тысяч.

Власти, по сравнению с предыдущими акциями протеста, практически не препятствовали общественно-политической иллюминации. По данным правозащитников, среди задержанных оказались 12 человек:

в Москве;

в Казани;

в Новосибирске.

Днём 14 февраля, ещё до начала вечернего флешмоба, в Москве порядка 300 женщин выстроились в "цепь солидарности" на Арбате, а в Санкт-Петербурге — около 70 на Воскресенской набережной Невы. Прекрасная половина человечества таким образом выказала поддержку Юлии Навальной и жёнам других оппозиционеров, которые оказались "под прессом правоохранительной системы".

Прекрасно и непонятно

Примерно за час до объявленной акции заместитель председателя Совета Безопасности, бывший президент и председатель правительства России Дмитрий Медведев разместил на своей странице в Instagram фотографии, на которых присутствуют уличные фонари.

В комментариях к посту у высокопоставленного чиновника поинтересовались, участвует ли он таким образом в акции протеста оппозиции, размещая фото с фонарями. Дмитрий Медведев, как оказалось, проводил собственную акцию:

"Ошиблись, это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты".

Благо, что всё выяснилось, и пресс-секретарю президента России не пришлось давать разъяснения журналистам. Могли бы ведь и принять пост Медведева за бунт на раскачивающейся лодке. Самому же Дмитрию Пескову понравилась фонарная акция протеста:

"Да, ходили отдельные люди с фонариками. Прекрасно. Может, кто-то влюблённый, может, кто-то против чего-то протестовал, кто-то просто за компанию. Не понимаю, зачем эти фонарики зажигать. Но главное — не нарушали закон. Поэтому всё было спокойно".

В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) не только не поняли "зачем", но и посчитали акцию оппозиции провальной. Своё мнение высказал член СПЧ Александр Брод:

"Можно сказать, что акция прошла практически незамеченной. Для молодёжи это новые впечатления, возможность необычно провести время. Для большинства граждан этот флешмоб непонятен — для чего и ради чего он проводится".

Александр Брод сделал вывод, что слабый "выхлоп" от акции обусловлен падением популярности Алексея Навального на фоне судебного процесса с участием ветерана Великой Отечественной войны, которого политик якобы оклеветал:

"Он вёл себя цинично, реплики его носили издевательский характер над пожилым человеком. Это, я думаю, многих смутило, и они перестали видеть в нём героя толпы".

Если исходить из комментариев представителей власти, которые ретранслируют федеральные телеканалы, и ни на секунду не вникнуть в суть дела и хронологию процесса, то, разумеется, впечатление будет именно такое, как и описал Александр Брод.

Навальный и Первая мировая

Своим мнением о последних акциях протеста поделился и президент России Владимир Путин. Общаясь с приглашёнными 10 февраля 2021 года главными редакторами некоторых российских СМИ на закрытой встрече, Путин отметил, что люди выходили на улицы, "в том числе, и не из-за этого фигуранта".

Действительно, усилиями правящей политической элиты Навальный стал уже не просто политиком международного уровня, но и неким собирательным образом, который стал олицетворять весь перечень претензий граждан к действующей власти.

Президент снова погрузил своих собеседников в исторический экскурс. Говоря о Навальном, упомянул даже Первую мировую войну. Видимо, историю с Лжедмитрием глава государства приберёг на последующее обоснование своей позиции по теме ухудшения жизни россиян, которую сам и затронул:

"Ведь и фигуранта этого тоже используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе и у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению условий, в которых они живут, уровнем своих доходов".

Надо отметить, что в концепции руководства страны о триггере Первой мировой пока так и остаётся Гаврило Принцип. В остальном, возможно, по мере упоминания Навального главами иностранных государств и международных массмедиа будет расти и список исторических претензий лично к оппозиционеру.

Неприметный слон

С пресс-секретарём президента России трудно не согласиться в оценках проведённой внесистемной оппозицией протестной акции в День всех влюблённых. Она и вправду — прекрасна, если исходить из задачи любой уличной политической активности информировать наибольшее количество граждан о том, что существует мнение, отличное от официального.

Акция с фонариками наглядно продемонстрировала технику информационного айкидо. Превентивная медийная активность федеральных массмедиа и действия чиновников различных уровней позволили организаторам протеста слиться с атакой противника и перенаправить его энергию в решение собственной задачи.

Благодаря федеральным телеканалам, которые в прайм-тайм рассказывали в подробностях о целях, механике и причинах протестной акции, упоминая фамилию Навального много чаще фамилии президента России, оппозиции удалось нарастить аудиторию, причём абсолютно бесплатно.

Внимание к персоне Алексея Навального, вероятно, сподвигло какое-то количество граждан всё-таки поинтересоваться сутью проблемы, которая заставляет главу государства отказываться от упоминания фамилии оппозиционера.

Кто-то, возможно, и обратил внимание, что дело не столько в личности Навального, а в том, как работает нынешняя комплектация государственной машины в целом и функционирует правоохранительная система в стране. Этого, в том числе, и добивались организаторы фонарной акции