Тихановская создала "правительство в изгнании"

8-9 августа в Вильнюсе сбежавшие из Белоруссии предводители оппозиции провели конференцию, на которой Светлана Тихановская, продолжающая называть себя президентом, объявила о создании "правительства в изгнании".

Необходимость такого шага вызвана, вероятно, тем, что белорусские политэмигранты имеют много претензий к своему самопровозглашённому лидеру. Её упрекают в том, что она на общие деньги одна катается по миру и вообще ни перед кем не отчитывается о том, куда тратит средства, выделяемые спонсорами.

Кстати, как рассказывают участники мероприятия у себя в соцсетях, идея разделить властные полномочия принадлежит не самой президенту Свете, а живущему сейчас в Киеве минскому ресторатору Вадиму Прокопьеву. Пишут, что он "в ультимативной форме" потребовал сформировать кабинет министров, поскольку "правительство должно собирать налоги, иметь вооружённые силы и маленький "моссад".

Сама же Тихановская уже заявила, что "не приемлет ультиматумов" и пока готова назначить только министра обороны.

В интервью "Еврорадио" она призналась, что "ничего не понимает в военных делах и в том, как организуются воинские формирования". Поэтому, по её словам, нужен "компетентный мужчина", который возглавит "эту часть работы".

Кабмин сформирован

По итогам Вильнюсской конференции белорусской оппозиции был-таки создан некий "коллективный орган", который президент Света представила как "объединённый переходный кабинет".

Согласно сообщению пресс-службы Тихановской, он (её кабмин) будет "защищать независимость и суверенитет Республики Беларусь, представлять национальные интересы белорусов, восстанавливать конституционную законность и правопорядок в стране и, в конечном итоге, обеспечит транзит власти от диктатуры к демократии".

Конкретики, как водится, никакой. Как все эти благие цели новоиспечённые министры будут осуществлять, от кого защищать белорусский народ и какими средствами наведут порядок в стране, находясь далеко за её пределами и не имея возможности вернуться (если, конечно, в их планы не входит тюремный срок)?

Кто эти "ответственные товарищи"?

Павел Латушко (экс-министр культуры) — будущий министр по транзиту власти;

(экс-министр культуры) — будущий министр по транзиту власти; Александр Азаров (экс-сотрудник милиции) — ответственный за восстановление правопорядка;

(экс-сотрудник милиции) — ответственный за восстановление правопорядка; Валерий Ковалевский (экс-дипломат и экс-сотрудник Всемирного банка) — видимо, глава МИД;

(экс-дипломат и экс-сотрудник Всемирного банка) — видимо, глава МИД; Валерий Сахащик (гвардии подполковник ВДВ запаса) — глава минобороны (тот самый "компетентный мужчина", которого так не хватало Тихановской).

Как подчеркнула, представляя свою новую команду, Тихановская, скоро её ряды пополнятся ответственными за "социалку", экономику и нацвозрождение.

"Кабинет может и будет расширяться. Но идёт война, наша страна под угрозой утраты суверенитета, и настало время действовать", — заявила бывшая домохозяйка, проигравшая выборы в Белоруссии, но не признавшая себя таковой.

Неужели воевать собрались?

Новоиспечённый глава минобороны белорусского правительства в изгнании Валерий Саханщик, выступая на конференции в Вильнюсе, заявил о том, что не видит необходимости "создавать хунту и свергать власть в стране". Но на этом его здравомыслие и закончилось, ибо далее он сказал буквально следующее:

"У нас уже есть несколько подразделений белорусов, которые сейчас героически воюют на Украине. Это, конечно, не армия. Но её основа. У нас есть система разведки, управления войсками и связи. И они современнее тех, которые стоят на вооружении в Белоруссии. Айтишники разработали для нас платформу по управлению войсками. Она круче, чем в США".

В общем, бывший десантник дал понять присутствовавшим на собрании, что он лично абсолютно уверен, что "его армия" победит ВС Белоруссии.

Ждать ли "грандиозного шухера"?

Собрание сбежавших из Белоруссии оппозиционеров завершено. Пафосные речи сказаны. Вот только смысла, по мнению специалистов, в этом всём нет никакого.

Минский политолог Петр Петровский в соцсети прокомментировал мероприятие:

"Оторванность беглых от Родины всё больше их маргинализирует даже среди оппозиционного электората, а зависимость от иностранных финансовых ресурсов привела к отработке иностранной информационной повестки, которая неинтересна белорусскому обществу".

Поздно…

К речам Тихановской прислушивались, когда была установка раскачать лодку в Белоруссии. Когда там пытались провернуть оранжевую революцию. Теперь, после провала этих планов, попытка так и неизбранной президента Светы напомнить о себе и своих политических амбициях выглядит, по меньшей мере, странно. Или глупо. Или смешно.

И уж точно на фоне происходящих в мире событий малоинтересно.

Литовский издатель Сергей Резник, много лет сотрудничавший с белорусскими СМИ, в разговоре с EADaily высказался предельно ясно:

"Такие тектонические сдвиги (это о планах, заявленных Тихановской и её новым "кабмином") шулерам и проходимцам, увы, не по уму и не по плечу. К примеру, как можно защищать независимость страны, одновременно торгуя её суверенитетом в корыстных интересах?"

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.