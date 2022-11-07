На Украине законно ограбили олигарха Коломойского

Украинский президент принял решение, которого от него мало, кто ожидал — в госсобственность забрали активы олигарха Игоря Коломойского. Пакеты акций "Укрнафт" и "Укртатнафт" национализированы.

Как сообщает издание "Страна", известно об этом стало "сегодня утром":

"Для Коломойского и всего его окружения это было шоком — никто такого не ожидал", — пишет издание со ссылкой на инсайдера из команды олигарха.

В статье отмечается, что решение было принято "на заседании ставки верховного главнокомандующего".

Офис Владимира Зеленского никак новость не комментирует. За него это сделал нардеп Ярослав Железняк, опубликовав в своём Telegram решение комиссии:

Как поясняет автор канала "Железный нардеп", национализация активов проведена законно — согласно принятого в сентябре закона Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".

И, словно смягчая "горечь пилюли", обещает бывшему уже собственнику "компенсацию". Когда-нибудь.

"Компенсация за принудительно отчужденное имущество в условиях правового режима военного положения с последующим полным возмещением его стоимости осуществляется в течение пяти следующих бюджетных периодов".

Если он будет, тот бюджет…