Украинский президент принял решение, которого от него мало, кто ожидал — в госсобственность забрали активы олигарха Игоря Коломойского. Пакеты акций "Укрнафт" и "Укртатнафт" национализированы.
Как сообщает издание "Страна", известно об этом стало "сегодня утром":
"Для Коломойского и всего его окружения это было шоком — никто такого не ожидал", — пишет издание со ссылкой на инсайдера из команды олигарха.
В статье отмечается, что решение было принято "на заседании ставки верховного главнокомандующего".
Офис Владимира Зеленского никак новость не комментирует. За него это сделал нардеп Ярослав Железняк, опубликовав в своём Telegram решение комиссии:
Как поясняет автор канала "Железный нардеп", национализация активов проведена законно — согласно принятого в сентябре закона Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".
И, словно смягчая "горечь пилюли", обещает бывшему уже собственнику "компенсацию". Когда-нибудь.
"Компенсация за принудительно отчужденное имущество в условиях правового режима военного положения с последующим полным возмещением его стоимости осуществляется в течение пяти следующих бюджетных периодов".
Если он будет, тот бюджет…
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