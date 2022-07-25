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Автор Любовь Степушова

Израиль разозлил Путина: пора припомнить убийство экипажа Ил-20 в Сирии

Мир » Азия » Ближний Восток

Пришло время вернуться к подлому убийству российского экипажа Ил-20 в Сирии, которое организовал Израиль и воздать ему должное.

Израиль разозлил Путина: пора припомнить убийство экипажа Ил-20 в Сирии

Израиль угрожает РФ политическими мерами за закрытие "Сохнута"

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил правительству подготовить серию "политических мер" в отношении России в случае закрытия там представительства еврейского агентства "Сохнут".

Об этом сообщило в понедельник издание Israel Hayom.

Бывший посол Израиля в Москве Цви Маген заявил изданию, что израильские власти располагают "рядом опций" по оказанию давления на российскую сторону, включая присоединение к западным санкциям.

"Израиль может изменить свою де-факто нейтральную позицию в отношении войны на Украине", — сказал он.

По сведениям Israel Hayom, делегация Израиля ждёт визы в РФ, чтобы обсудить ситуацию. В её состав входят дипломаты "с пониманием того, что это политический кризис, а его легальное прикрытие — отговорка".

Закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьёзным событием и скажется на взаимодействии с Москвой, заявил Лапид по итогам совещания с правительством.

Как пояснил Pravda.Ru руководитель отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис, "Сохнут" — это важная часть гражданского общества Израиля, это исторически значимая для Израиля организация, деятельности которой придаётся большое значение.

Он напомнил, что в ноябре в Израиле будут внеочередные выборы, и "Лапид не может просто отмахнуться от проблемы", которая "имеет такой скандальный подтекст". Эксперт предпочитает не видеть в деле политической подоплёки, а лишь технические, юридические моменты, которые скоро будут решены в пользу обеих сторон.

"Сегодня отношения Израиля и России, несмотря на все сложности, позитивные и рабочие. Я предпочитаю считать, надеюсь, что, всё же, это обойдётся просто рутинным техническим делом. "Сохнут" устранит все претензии Минюста и продолжит работать в России" — сказал Дмитрий Марьясис.

Отношения между РФ и Израилем обострились с приходом к власти Лапида

Иск с требованием ликвидировать "Еврейское агентство "Сохнут", которое специализируется на помощи в репатриации в Израиль, подало в суд Управление Министерства юстиции по Москве. Ситуация не имеет прецедентов в мире.

Отношения резко обострились после того, как премьер Лапид заговорил о "военных преступлениях РФ в Украине".

"Кадры и свидетельства, поступающие из Украины, ужасны. Российские войска совершили военные преступления против беззащитного гражданского населения. Я решительно осуждаю эти военные преступления", — сказал Лапид, ещё будучи министром иностранных дел.

Как сообщает News12, посол России в Израиле Анатолий Викторов в кулуарных беседах заявил, что приход Лапида на пост премьер-министра "создаст трудности" в отношениях между Россией и Израилем. Напоминаем, что в результате кризиса в правительстве Нафтали Беннет передал полномочия Лапиду в начале июля.

"Утечка мозгов" — это не повод для закрытия "Сохнута"

Некоторые источники утверждают, что российское государство недовольно целенаправленной работой "Сохнута" по стимулированию отъезда из России ценных специалистов, учёных и других важных и нужных РФ кадров.

Несомненно, "утечка мозгов" не может радовать, но они "утекают" и в другие страны, и репрессиями здесь не наведёшь порядок.

Более объективная причина изгнания "Сохнута", действительно, политическая.

"Мы надеемся, что Израиль изберёт более беспристрастный и взвешенный подход к проведению спецоперации на Украине. Это будет соответствовать дружественному и глубоко укоренившемуся характеру российско-израильских отношений, которые мы строим вместе уже более 30 лет", — цитирует srugim.co.il слова посла Викторова.

За Израилем долг за убийство российских разведчиков

Что касается ответных "политических опций", то у Москвы они тоже есть.

Россия имеет возможность нанести ущерб свободе действий Израиля в Сирии, а также обеспечить Ирану защиту, перебросив ему ПЗРК С-400. В прошлом сделка была почти закрыта, но из-за просьбы Израиля Россия вышла из неё в 2019 году.

Израиль так и не извинился (а лишь выразил сожаление) за инцидент в небе над Сирией в 2018 году, когда из-за поведения израильских лётчиков, сирийской зенитной ракетой был сбит российский самолёт-разведчик Ил-20, погибли 15 членов его экипажа.

Тогда Москва не стала мстить, но сейчас совсем другие времена. Сейчас Россия может. Поэтому, когда недавно Лапид и президент США Джо Байден подписали совместную декларацию с осуждением действий РФ на Украине, пришло время припомнить подлое убийство российских граждан.

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Израиль доигрался: возмездие за сбитый ИЛ - 20. Новости Сирии
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Саид Гафуров
Темы израиль сбит ил-20 сирия
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