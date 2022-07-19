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Автор Любовь Степушова

Покупка Россией боевых дронов у Ирана меняет геополитический расклад

Мир » Азия » Ближний Восток

Если РФ по итогам саммита в Тегеране купит иранские боевые дроны, это переведёт российско-иранские отношения на новый уровень и изменит геополитическую ситуацию.

Покупка Россией боевых дронов у Ирана меняет геополитический расклад

Иран — ценный союзник для России

CNN сообщила, что Иран готовится предоставить России ударные беспилотники, несмотря на официальное заявление иранского МИД, что Иран не будет поставлять оружие.

По данным CNN, представители России изучали беспилотники "Шахед-191" и "Шахед-129", которые можно оснастить высокоточными ракетами. При этом, Иран готовится начать обучение российских военных управлять ими уже в конце июля, пишет CNN.

Данная сделка вполне ожидаема, потому что Иран страха перед всякими видами репрессий со стороны Запада не имеет, так как уже 40 лет живёт под санкциями.

Это делает Иран, действительно, ценным союзником для РФ, учитывая, что особенной международной поддержки в СВО на Украине у россиян нет. Только по типу: будем помогать, пока выгодно, и пока вторичными санкциями не ударили.

Иран же не просто не боится санкций Запада, он давно находится в наступательной конфронтации с ним, строя новый мировой порядок

После того, как неделю назад рухнула попытка президента США Джо Байдена создать израильско-арабский фронт против Ирана, сейчас настроение в руководстве страны приподнятое, и это способствует дальнейшим активным действиям.

Тегеран немедленно намекнул США после пакта с Израилем, что ядерная бомба у него есть, и не стоит рисковать. Это ставит крест на возвращении Ирана к переговорам с США по ядерной сделке.

Россия нуждается в иранских боевых беспилотниках

Россия нуждается в иранском оружии, об этом пишут многие российские военные специалисты.

"Если Иран в условиях жесточайшей промышленной блокады сумел из доступных на рынке комплектующих наладить производство беспилотных аппаратов, успешно применяемых в условиях противодействия современным западным средствам РЭБ и ПВО, то нам нет никаких причин пренебрегать этим опытом", — пишет Телеграм-канал "Старше Эдды".

Учитывая, что Россия разместит ударное иранское оружие на европейском театре военных действий против систем ПВО, поставленных Украине США и странами НАТО, то можно сказать, что это адекватный ответ Ирана на американскую ПРО против него в Румынии, Польше и Чехии, а также месть США за убийство Касема Сулеймани.

Иран, таким образом, становится региональной державой на уровне Турции и может рассчитывать на приоритет в отношениях Россия-Израиль, Россия-Иран в Сирии.

Какие дроны заинтересовали РФ

Иран, как известно, имеет разнообразную линейку дронов. "Шахед-129" имеет размах крыла 15,2 метра при крейсерской скорости около 160 км в час, автономность 24 часа при дальности полёта 1700 км и потолок — 7,3 км. Может нести до восьми высокоточных бомб "Садид-345" с дальностью действия 6 км, способных поражать движущиеся цели.

"Шахед 191" несёт две ракеты "Садид-1", имеет крейсерскую скорость 300 км/ч, автономность 4,5 часа, дальность полёта 450 км и полезную нагрузку 50 кг. Потолок составляет 7,6 км.

Оба дрона являются невидимками, их сложнее обнаружить средствам ПВО, и они могут дополнять друг друга в операциях. Они могли бы выполнить поставленные МО РФ задачи по поиску и уничтожению, поставленных Украине США мобильных ракетных установок HIMARS и другого вооружения, в том числе украинского ПВО.

Саммит в Тегеране изменит геополитическую картину мира

Отметим, что на саммите во вторник будет присутствовать Турция, которая, как и Иран, попросилась в БРИКС. Это говорит о том, что Анкара продолжает сопротивляться указаниям Вашингтона по следованию в указанном фарватере антироссийской и антииранской политики.

Как, впрочем, и страны Персидского залива и, в целом, Западной Азии.

После завершения визита Байдена министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан заявил CNN, что между Ираном и государствами-членами Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССЗ) ведутся переговоры об улучшении отношений.

Тегеран является бенефициаром процессов по формированию многополярного мира. В этом смысле визит президента Владимира Путина в Тегеран во вторник приобретает для него большое значение. Впрочем, для России — это тоже долгосрочный вклад в "восточный вектор".

Союз РФ и Ирана, который начинался как ограниченный альянс в Сирии для борьбы с терроризмом, за последние семь лет окреп и приобрел глобальный характер.

Впереди грандиозные проекты по строительству транспортного коридора через Иран в Индию, работа в Каспийском бассейне, совместная работа против израильско-американского влияния на Ближнем Востоке.

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Иран - один против всех. Почему он побеждает?
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Саид Гафуров
Темы сша иран оружие турция
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