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Как Нетаньху дружится с Путиным на крови российских военных?

Мир » Азия » Ближний Восток print

Нетаньяху не раз называл Путина "ядиди" — "мой друг". Можно ли строить дружбу на крови пятнадцати российских военнослужащих, сбитых израильскими ВВС год назад?

Накануне встречи в Сочи c Владимиром Путиным Биньямин Нетаньяху в интервью РБК заявил, что прямой контакт с Владимиром Путиным позволил предотвратить столкновение Израиля с Россией в Сирии. По его словам, оно было почти неизбежным "из-за противоречия между задачами российских ВВС и нашими военными действиями во время операции в Сирии". Эта координация возможна только потому, что я и президент Путин уважаем друг друга. Мы действительно разговариваем на равных, открыто, без всякого пренебрежения. Говорим прямо, называя вещи своими именами", — заключил Нетаньяху.

Заявления премьера Израиля вызывают некоторые вопросы, на которые "Правде.Ру" ответил, руководитель отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН в Институт востоковедения РАН Дмитрий Марьясис.

— Не очень верится в эту дружбу на крови 15 российских военнослужащих (17 сентября ВВС Израиля сбили в небе над Сирией российский самолет Ил-20 с 15 офицерами радиоразведки на борту). А вы верите?

— Конечно. Я считаю, что вопрос провокационный и некорректный, но я попробую на него ответить. Во-первых, давайте начнем с того, что между государствами дружба невозможна. Это некорректное определение. У любых государств есть свои национальные интересы и сотрудничество. Более глубокое, менее глубокое, тактическое, стратегическое и так далее. Дружба — это понятие человеческое, эмоциональное, личностное, а эмоции в отношениях между государствами — это очень плохо.

Если мы говорим про инцидент прошлого года, то, как вы помните, у нас есть две абсолютно противоположные версии. Есть версия, которую выдвигает министерство обороны РФ, и есть версия, которую выдвинул генштаб Армии обороны Израиля. Начальник ВВС Израиля прилетел с огромным докладом в Россию, с документами, фотографиями, записями переговоров, а представители российского Генерального штаба вообще не отреагировали на доказательства, которые представили израильтяне. То есть, создается ощущение, что израильтяне вообще в Москву не приезжали, никаких документов не передавали. Более логично было бы с ними поспорить, но их как будто не было вообще, что немного странно и снижает уровень доверия к тому брифингу, который предложило Министерство обороны Российской Федерации.

А если посмотреть на ситуацию в Сирии, то, между прочим, Израиль неоднократно доказывал то, что он с большим уважением относится к России и ценит контакты между руководством обеих стран. Например, когда российские самолеты случайно пересекали государственную границу государства Израиль, об этом сообщалось очень вежливо, более того, на русском языке, чтобы не было никаких неоднозначностей. И давалось спокойно, без каких-то проблем вылететь с территории Израиля, не создавая никаких препятствий на пути следования российских самолетов. Такое было неоднократно, и обе стороны это подчеркивали.

Также обе стороны ценят контакты и ту информацию, которую, в частности, израильская сторона передает российской стороне. И Владимир Путин, если вы помните, еще год назад сказал, что ситуации бывают разные. Это (гибель Ил-20), безусловно, неприятная ситуация, но это не отменяет продолжение отношений.

— Нетаньяху заявил, что именно дружба с Путиным предотвратила столкновение в Сирии, а не механизм. Если все решает дружба, может быть, Путина надо переизбирать бесконечно, как и Нетаньяху?

— Давайте мы не будем уходить в эти ситуации. Я считаю, мы избираем руководство страны не для того, чтобы они с кем-то дружили или не дружили, а для того чтобы они решали те проблемы, которые есть у страны. Понятно, что у Нетаньяху сейчас предвыборная кампания. У него 18 сентября выборы. Ему эти эмоциональные вещи про дружбу и так далее, надо говорить.

— Нетаньяху, может быть, и друг Путину. Но друг ли он России?

— А почему он должен быть другом России? Он премьер-министр государства Израиль. Он отстаивает национальные интересы государства Израиль. В свою очередь, государство Израиль под его руководством неоднократно демонстрировало свое уважение к интересам России, например, не присоединившись к санкциям, которые Соединенные Штаты выдвинули по итогам крымских событий. И до сих пор не поддерживает санкции, которые Соединенные Штаты все время продлевают. То есть  Израиль под руководством этого кабинета неоднократно доказывало свое уважение и понимание интересов Российской Федерации. Это не означает, что они смотрят всегда в одну сторону и во всем согласны. У Израиля своя повестка дня, у России — своя повестка дня. Они спорят и находятся в тесных отношениях сотрудничества. Это самое главное. И я считаю, что некорректно разговаривать об этих вещах в терминах дружбы. А почему это сейчас делает Нетаньяху, это понятно: ему важно поднять национальный градус в Израиле перед выборами.

Напомним, что 17 сентября прошлого года самолет-разведчик Ил-20 заходил на посадку на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря и находился примерно в 35 километрах от побережья. В этот момент он сбит ракетой сирийской ПВО, которая отрабатывала по израильским F16, нарушившим воздушное пространство Сирии.

Как утверждают в минобороны России, F16 наносили удары по целям в Латакии. Российские военные убеждены, что израильские самолеты преднамеренно "укрылись" за российским с тем, чтобы спрятаться от сирийских радаров. Несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных инцидентов с Израилем, командование российской группировки войск было оповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16.

Израильская версия случившегося говорит о том, что несколько сирийских батарей ПВО в течение 40 минут выпустили в сторону израильских истребителей десятки ракет С-200. Часть ракет упала на территории Ливана, а другая часть - в удаленных от Латакии районах Сирии, где был сбит российский самолет. 

Конечно, мы не слышим от президента России признаний в дружбе с Нетаньяху, но и опровержений нет, хотя бы негласной просьбы в этих терминах не рассуждать, что, конечно, не к лицу первому лицу государства.

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Темы сирия израиль сбит ил-20 сирия биньямин нетаньяху
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