Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксению Собчак в плиссированной юбке сравнили с Мэри Поппинс
Американские ученые выяснили, почему людям снятся странные сны
Ольга Бузова показала на видео процесс кормления малыша
Тренер СКА Ротенберг призвал вернуть чистый хоккей в КХЛ
Кофе с лимоном может вызвать нарушения в работе ЖКТ
Бывший возлюбленный Бони Степан Меньщиков считает, что она может родить
Почему кошки трутся обо все, включая вас?
Принц Гарри собирается прилететь в Лондон 8 мая на 10-летие "Игр непобеждённых"
Аэропорт "Пулково" больше не принимает багаж в пищевой пленке
Старый проверенный способ: как обычное хозяйственное мыло может помочь против грибка ногтей?

Как ислользовать хозяйственное мыло для борьбы с грибком ногтей на начальной стадии

2:30
Здоровье

Грибковые инфекции известны своей способностью быстро распространяться на близлежащие ткани и органы, что делает их лечение весьма срочным делом. Тем не менее, стандартная медикаментозная терапия не всегда приводит к желаемым результатам. В таких случаях может быть рекомендовано использование местных антимикотических средств.

Как ислользовать хозяйственное мыло для борьбы с грибком ногтей на начальной стадии
Фото: riversidepodiatry by Anonymous is licensed under public domain

Примером эффективного народного средства против грибка ногтей на ногах является обычное хозяйственное мыло.

Грибковые инфекции представляют собой заболевания, вызываемые патогенными грибками, способные поражать кожу, ногти и другие органы. Из-за быстрого распространения и возможности вызывать комплексные поражения, грибковые инфекции требуют активного и своевременного подхода к лечению. В некоторых случаях, наряду с медикаментозными препаратами, могут применяться и альтернативные методы лечения, такие как использование натуральных антимикотических средств, включая хозяйственное мыло, что делает его популярным выбором в народной медицине. (Википедия)

Хозяйственное мыло, обладающее сильными антибактериальными свойствами, действует как щелочь, эффективно уничтожая патогенные микроорганизмы, которые колонизируют кожу и внутренние органы человека. Это средство не содержит ароматизаторов и красителей, благодаря чему является безопасным и гипоаллергенным, и часто используется в традиционной медицине для лечения различных дерматологических проблем.

Фитотерапевт Халисат Сулейманова отметила, что хозяйственное мыло может быть эффективно лишь на начальных стадиях грибковой инфекции. При дальнейшем развитии заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью к дерматологу, который может назначить специализированные антимикотические препараты.

Халисат Сулейманова также поделилась методом приготовления лечебной пасты из хозяйственного мыла для борьбы с грибком ногтей. Для этого нужно взять равные части предварительно измельченного мыла и соли, добавить несколько капель кипяченой воды и тщательно перемешать до получения кашеобразной массы. Полученную смесь следует нанести на пораженные участки ногтей на несколько часов. После этого размягченные участки ногтя удаляются с помощью пилочки, и на ногти наносится противогрибковое лекарство.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
Специалист Ефимова Любовь
Проводит диагностику и лечение всех кожных, венерических, косметологических патологий в условиях поликлиники, радиохирургические методы лечения, прием взрослого населения и детей, забор материала на демодекс, грибковые инфекции гладкой кожи и ногтевых пластин, гистологические исследования, забор мазков у женщин/мужчин, исследования в лучах лампы вуда, назначение индивидуального плана лечения заболеваний передающихся половым путем, вирусных инфекций, протазойные инфекции
Обсудить
Популярное
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса

Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.

Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Истина о суррогатном материнстве для Пугачевой после 11 лет молчания
Фланги Авдеевки почти освобождены, ликвидирован спецназ ГУР Украины Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
Секреты упаковки: почему профессионалы предпочитают моторное масло в металлических банках
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Последние материалы
Ксению Собчак в плиссированной юбке сравнили с Мэри Поппинс
Американские ученые выяснили, почему людям снятся странные сны
Ольга Бузова показала на видео процесс кормления малыша
Тренер СКА Ротенберг призвал вернуть чистый хоккей в КХЛ
Кофе с лимоном может вызвать нарушения в работе ЖКТ
Бывший возлюбленный Бони Степан Меньщиков считает, что она может родить
Почему кошки трутся обо все, включая вас?
Принц Гарри собирается прилететь в Лондон 8 мая на 10-летие "Игр непобеждённых"
Аэропорт "Пулково" больше не принимает багаж в пищевой пленке
Зачем нужно подкармливать деревья и кусты?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников