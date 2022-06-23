Инфляция выше, чем на Украине: Болгария зарвалась в антироссийской политике

Русофобия стала непременным условием нахождения во власти болгарских премьеров. Однако, Кирил Петков "переплюнул" стараниями всех предыдущих коллег и заслужил вотум недоверия.

Причины вотума недоверия правительству Петкова

Правительству Кирила Петкова в среду объявлен вотум недоверия. Он был внесён партией Бойко Борисова "Граждане за развитие Болгарии" (ГЕРБ) после того, как Слави Трифонов вывел свою партию "Есть такой народ" (ЕТН) из правительственной коалиции.

В своих доводах депутаты от партии ГЕРБ указывали на провал правительства в финансово-экономической политике — высокой инфляции из-за роста цен на энергоносители.

Партия Петкова "Продолжаем перемены" (ПП), выиграв выборы всего полгода назад (25,7% голосов), сформировала коалицию с Болгарской социалистической партией (БСП), избирательным блоком "Демократическая Болгария" (ДМ) и ЕТН. В оппозиции остались ГЕРБ (второе место), протурецкая ДПС и антиамериканская "Возрождение".

За снятие кабмина выступили 123 депутата от ГЕРБ, ЕТН, ДПС и "Возрождения". В поддержку правительства проголосовали 116 депутатов от ПП, БСП, ДБ и самовыдвиженцы, вышедшие из ЕТН.

Депутат от ЕТН Тошко Йорданов назвал ещё одну причину голосования за вотум — нарушение коалиционного соглашения по Северной Македонии, то есть снятие Петковым вето на её приём в ЕС

Правительство Болгарии настаивает на том, чтобы Северная Македония официально признала что:

её язык имеет болгарские корни,

в стране имеется болгарское меньшинство,

и отменила "язык ненависти" в отношении Болгарии.

Северная Македония заявила, что её идентичность и язык не подлежат обсуждению.

Петков сделал Болгарию главным русофобом ЕС

Румынское СМИ Ziare указывает, что выпускник Гарварда Петков известен своей жёсткой антироссийской позицией. Издание считает, что большой "виной" "гарвардского мальчика" была его антироссийская позиция.

Действительно, Болгария среди первых в ЕС отказалась от импорта российского газа за рубли. При этом, зависимость от него составляла около 90%. Так же Петков убрал из правительства министра обороны Стефана Янева за то, что он недостаточно жестко высказывался относительно спецоперации РФ на территории Украины. София заморозила строительство АЭС в Белене и попыталась официально одобрить поставки оружия на Украину (социалисты проголосовали против).

Спрашивается: почему Петков не поступал как Орбан, то есть не ветировал санкции? Ответ совершенно ясен — отсутствие у Болгарии суверенитета, который позволяет заботиться о гражданах, а не о гегемонии США.

Экономика Болгарии завязана на российские энергоносители

Гораздо проще свалить всё на Россию. Петков, выступая в парламенте, назвал посла России в Софии виновником своей отставки через партию "Возрождение" (всего 13 мест в парламенте), пишет греческая Iefimerida

Между тем, совершенной глупостью было конфликтовать с Россией, от которой зависит экономика Болгарии. Помимо зависимости от газа, Болгария зависит и от поставок нефти. Крупнейшая сеть АЗС, а также единственный нефтеперерабатывающий завод, принадлежат российской компании "Лукойл". Два реактора на Козлодуйской АЭС, покрывающие две трети потребности страны в электроэнергии, обслуживаются Росатомом.

Результат поддержанных санкций против РФ — рост цен на энергоносители и инфляция.

Продовольствие в Болгарии дорожает стремительнее, чем на Украине

Как пишет газета "Труд", Болгария занимает 20-е место в мире по самой высокой продовольственной инфляции, опережая Украину. Больше всего страдают пенсионеры и малообеспеченные слои населения, которые в основном тратят свой доход на продукты питания. По данным НСИ, продукты питания и безалкогольные напитки за последний год (май 2022/май 2021) подорожали на 22,7%.

А стоимость самого популярного бензина А-95 поднялась в среднем на 58%. Как сообщает газета, в Софии из-за высоких цен на топливо проходят протесты. Горожане несут плакаты со словами: "Хватит безысходности". Протест поддержали перевозчики страны.

Сейчас у Петкова будет ещё одна возможность сформировать кабинет министров. При неудаче, это попробует сделать Борисов, и так далее.

Если соглашение о формировании правительства не будет достигнуто, президент назначит временное правительство, распустит Национальное собрание и назначит новые выборы.

Возвращение Борисова… или Янева

Почти все опросы показывают, что на следующих выборах побеждает партия бывшего премьер-министра Бойко Борисова (тот ещё русофоб). Большая часть непарламентских партий надеется, что будут новые выборы.

Среди них, по мнению социологов, наибольшим электоральным потенциалом обладает партия, основанная бывшим министром обороны и дважды исполнявшим обязанности премьер-министра Стефаном Яневым (тем самым — "пророссийским").

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