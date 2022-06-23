Associated Press: вотум недоверия Болгарии может затормозить расширение ЕС

Законодатели Болгарии в среду одобрили вотум недоверия коалиционному правительству страны и лично премьер-министру Кирилу Петкову. По мнению американских аналитиков, такой шаг мало того что ставит под угрозу саму власть в стране, но и расширение Евросоюза в целом.

По мнению аналитиков, такой раскол может затормозить усилия балканских стран по вступлению в Европейский союз.

"Вотум недоверия Болгарии может помешать расширению ЕС", — считают аналитики Associated Press. — Он (Петков. — Прим. ред.) настаивал на разрешении двустороннего этнокультурного спора, который заблокировал заявки Северной Македонии и Албании на вступление в ЕС. Болгария является членом ЕС и НАТО.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что за отставку действующего правительства проголосовали 123 депутата, против высказались 115.