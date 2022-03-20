Германия и Болгария сделали ставку на Катар, чтобы он помог им заместить российский газ поставками СПГ. Суета вокруг заместительных поставок выглядит подготовкой к самоубийству.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что добился в Катаре о долгосрочном энергетическом партнерстве с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Однако поставленной цели — стать независимыми от поставок российского газа достигнуто не было, сообщает Тagesschau.
"Я не люблю об этом говорить, но российский газ нам все еще будет временно нужен", — сказал Хабек.
По словам министра, о скором эмбарго на российский газ не может быть и речи, потому что последствия в этом случае коснутся всех граждан в равной степени: "в некоторых регионах нарушится отопление и рабочие процессы".
Хабек посоветовал немцам внести свой вклад в сокращение потребления газа мерами по повышению эффективности, имеется в виду:
При этом известно, что ЕС не ввел санкции на поставки нефти и газа из РФ в Европу.
Для описания действий Берлина есть хорошая поговорка: "быть большими католиками, чем Папа римский". Так бывает из-за большой гордыни, которая всегда наказывается, в случае немцев это исторически не раз подтверждалось.
Интересно, что на катарский газ претендует и Болгария, которая отказалась от продления контракта с Россией. Об этом заявил Министр финансов Болгарии Асен Василев. При этом 2/3 потребляемого газ газа в Болгарии имеет российское происхождение.
Василев надеется также на новый газовый контракт для всей Европы. Речь идёт о контракте с Азербайджаном, который будет подписан Еврокомиссией. Однако, как пишет Tribune, уже согласованные с Азербайджаном объёмы превышают максимальную мощность газопровода ТАР примерно на 3 млрд м3, и Баку будет вынужден покупать у "Газпрома" объемы, недостаточные для выполнения подписанных контрактов.
Другая "проблема" заключается в том, что, по прогнозам, SOCAR (газовая компания Азербайджана) обсуждает цены, близкие к 2000 евро за 1000 м3.
Кроме того, утверждает Tribune, ЕС не будет вести переговоры по всему объему газа для стран ЕС, поскольку это приведет к незаконному расторжению уже подписанных долгосрочных контрактов на поставку с каждой из стран ЕС и, в последствии, к выплате колоссальных штрафов.
Отказ Болгарии подписать новый контракт на поставку природного газа с "Газпромом" напоминает болгарский анекдот про цыгана и лошадь:
Цыган был беден и решил отучить свою лошадь не есть. Все шло хорошо, тренировка уже подходила к концу, но лошадь умерла от голода.
В самом Катаре повторяют, что не смогут заменить российский газ.
"Я думаю, что Россия обеспечивает около 30-40% поставок природного газа в Европу. Нет страны, которая может заменить этот объем, у неё нет возможности сделать это за счет сжиженного природного газа", — сказал аль-Кааби на газовой конференции в Дохе, сообщает Reuters.
А между тем, Россия только лишь прорабатывает ответ на санкции США и Евросоюза, заявил директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов.
Для Болгарии отказ от российского газа грозит инфляцией в 25-30%, это при том, что пока совершенно неясно, как будут физически организованы поставки СПГ через терминалы в Турции и Греции. Для Германии отказ от российского газа грозит переносом производства энергоёмких товаров за границу, где газ будет относительно дешёвым и проблемами с отоплением населения. Кроме того, в Германии нет терминалов для приёма СПГ, и их строительство займёт три года.
ЕС — главный проигравший в украинском кризисе. Его ждут энергетический кризис, рост цен на нефть и газ, гиперинфляция, политическая нестабильность и протесты. Продукция будет не конкурентноспособна, будет череда банкротств и закрытий предприятий. Когда многие компании обанкротятся, доходов не будет. Откуда будут браться средства на пенсии и "социалку"? В конце концов, период долгой турбулентности закончится развалом ЕС и закатом Европы.
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Об этом говорят переговоры по вопросу продажи нефти в Китай за юани.