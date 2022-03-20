EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Глупые правители Европы доведут свои страны до банкротства

Мир » Европа » Евросоюз

Германия и Болгария сделали ставку на Катар, чтобы он помог им заместить российский газ поставками СПГ. Суета вокруг заместительных поставок выглядит подготовкой к самоубийству.

Глупые правители Европы доведут свои страны до банкротства

Немцы хотят "быть большими католиками, чем Папа римский"

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что добился в Катаре о долгосрочном энергетическом партнерстве с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Однако поставленной цели — стать независимыми от поставок российского газа достигнуто не было, сообщает Тagesschau.

не люблю об этом говорить, но российский газ нам все еще будет временно нужен", — сказал Хабек.

По словам министра, о скором эмбарго на российский газ не может быть и речи, потому что последствия в этом случае коснутся всех граждан в равной степени: "в некоторых регионах нарушится отопление и рабочие процессы".

Хабек посоветовал немцам внести свой вклад в сокращение потребления газа мерами по повышению эффективности, имеется в виду:

  • надевать два свитера,
  • понизить на один градус отопление,
  • меньше путешествовать,
  • меньше летать на самолетах,
  • меньше пользоваться личными автомобилями, а если и ездить, то группой и т. д.

При этом известно, что ЕС не ввел санкции на поставки нефти и газа из РФ в Европу.

Для описания действий Берлина есть хорошая поговорка: "быть большими католиками, чем Папа римский". Так бывает из-за большой гордыни, которая всегда наказывается, в случае немцев это исторически не раз подтверждалось.

Действия Болгарии напоминают анекдот про цыгана и лошадь

Интересно, что на катарский газ претендует и Болгария, которая отказалась от продления контракта с Россией. Об этом заявил Министр финансов Болгарии Асен Василев. При этом 2/3 потребляемого газ газа в Болгарии имеет российское происхождение.

Василев надеется также на новый газовый контракт для всей Европы. Речь идёт о контракте с Азербайджаном, который будет подписан Еврокомиссией. Однако, как пишет Tribune, уже согласованные с Азербайджаном объёмы превышают максимальную мощность газопровода ТАР примерно на 3 млрд м3, и Баку будет вынужден покупать у "Газпрома" объемы, недостаточные для выполнения подписанных контрактов.

Другая "проблема" заключается в том, что, по прогнозам, SOCAR (газовая компания Азербайджана) обсуждает цены, близкие к 2000 евро за 1000 м3.

Кроме того, утверждает Tribune, ЕС не будет вести переговоры по всему объему газа для стран ЕС, поскольку это приведет к незаконному расторжению уже подписанных долгосрочных контрактов на поставку с каждой из стран ЕС и, в последствии, к выплате колоссальных штрафов.

Отказ Болгарии подписать новый контракт на поставку природного газа с "Газпромом" напоминает болгарский анекдот про цыгана и лошадь:

Цыган был беден и решил отучить свою лошадь не есть. Все шло хорошо, тренировка уже подходила к концу, но лошадь умерла от голода.

Катар настаивает, что его газ не заменит российские поставки

В самом Катаре повторяют, что не смогут заменить российский газ.

"Я думаю, что Россия обеспечивает около 30-40% поставок природного газа в Европу. Нет страны, которая может заменить этот объем, у неё нет возможности сделать это за счет сжиженного природного газа", — сказал аль-Кааби на газовой конференции в Дохе, сообщает Reuters.

А между тем, Россия только лишь прорабатывает ответ на санкции США и Евросоюза, заявил директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов.

Для Болгарии отказ от российского газа грозит инфляцией в 25-30%, это при том, что пока совершенно неясно, как будут физически организованы поставки СПГ через терминалы в Турции и Греции. Для Германии отказ от российского газа грозит переносом производства энергоёмких товаров за границу, где газ будет относительно дешёвым и проблемами с отоплением населения. Кроме того, в Германии нет терминалов для приёма СПГ, и их строительство займёт три года.

ЕС — главный проигравший в украинском кризисе. Его ждут энергетический кризис, рост цен на нефть и газ, гиперинфляция, политическая нестабильность и протесты. Продукция будет не конкурентноспособна, будет череда банкротств и закрытий предприятий. Когда многие компании обанкротятся, доходов не будет. Откуда будут браться средства на пенсии и "социалку"? В конце концов, период долгой турбулентности закончится развалом ЕС и закатом Европы.

Читайте по теме: Новая жертва: Швеция попала под каток санкций США против России

ШОС станет новым экономическим и политическим центром мира

"No pasaran": Китай готов помогать России экономически и в военной области

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

"Рвать так рвать»: Что ждет Европу без российских энергоносителей
Куратор: Любовь Степушова
Темы катар болгария германия
Sberbank
Новости
Чулпан Хаматова призналась, что не планирует возвращаться в Россию
Минобороны РФ: ВС завершают разгром украинского нацбатальона "Донбасс"
Зеленский ожидает Третьей мировой войны в случае неудачных переговоров с Путиным
Кириенко назвал невыполнимыми попытки Запада "отменить" Россию
Кадыров собрался въехать в Киев на трофейной бронемашине ВСУ
Франция заморозила активы Центробанка РФ на сумму 22 миллиарда евро
В Турции сказали, как можно было бы избежать конфликта на Украине
40 росгвардейцев получат награды за освобождение города Изюм от националистов
Столтенберг: нельзя допустить, чтобы конфликт вышел за пределы границ Украины
Эксперт Долгов рассказал, может ли Турция передать Украине российские С-400
Популярное
Мир. Новости мира
У Саудовской Аравии отсутствует доверие к США при Байдене

Об этом говорят переговоры по вопросу продажи нефти в Китай за юани.

У Саудовской Аравии отсутствует доверие к США при Байдене
США могут лишить Россию GPS-навигации
Экономика и бизнес
США могут лишить Россию GPS-навигации
Политика. Новости и аналитика
Джонсон исключил нормализацию отношений с Путиным
Политика. Новости и аналитика
Военкор из США Логан: американцам врут о националистах на Украине
Любовь Степушова Глупые правители Европы доведут свои страны до банкротства Любовь Степушова Ирина Шлионская Японские риэлторы ищут одиноких покойников Ирина Шлионская Людмила Черткова У нас осталось два варианта: ядерная зима или "русская весна" Людмила Черткова
Мир. Новости мира
В Мелитополе обратились к Киеву: "Вы хотите поставить нас на колени?"
Мир. Новости мира
Турция может передать Украине российские С-400
Жители Мелитополя сдали всех членов теробороны "вежливым людям"
Политика. Новости и аналитика
Жители Мелитополя сдали всех членов теробороны "вежливым людям"
Последние материалы
Чулпан Хаматова призналась, что не планирует возвращаться в Россию
Минобороны РФ: ВС завершают разгром украинского нацбатальона "Донбасс"
Глупые правители Европы доведут свои страны до банкротства
Зеленский ожидает Третьей мировой войны в случае неудачных переговоров с Путиным
Кириенко назвал невыполнимыми попытки Запада "отменить" Россию
Кадыров собрался въехать в Киев на трофейной бронемашине ВСУ
Франция заморозила активы Центробанка РФ на сумму 22 миллиарда евро
В Турции сказали, как можно было бы избежать конфликта на Украине
40 росгвардейцев получат награды за освобождение города Изюм от националистов
Столтенберг: нельзя допустить, чтобы конфликт вышел за пределы границ Украины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников