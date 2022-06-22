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Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству Петкова

Мир

Народное собрание Болгарии вынесло вотум недоверия коалиционному правительству во главе с премьер-министром Кирилом Петковым. Об этом сообщает БНТ.

Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству Петкова

По данным телеканала, за отставку правительства проголосовали 123 депутата, против высказались 115 болгарских парламентариев.

Вотум недоверия выдвинули депутаты партии ГЕРБ, а также ещё ряда оппозиционных объединений парламента. Главным образом они высказывали недовольство финансово-экономической политикой правительства.

Согласно законодательству Болгарии, теперь парламентская коалиция во главе с Петковым должна сформировать новый совет министров. Если это не удастся, то такую возможность получит партия ГЕРБ. В случае же провала и этой попытки, третий мандат на формирование правительства получит партия, которую определит президент страны. Если и это не даст результата, то глава государства распустит парламент.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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