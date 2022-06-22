Народное собрание Болгарии вынесло вотум недоверия коалиционному правительству во главе с премьер-министром Кирилом Петковым. Об этом сообщает БНТ.
По данным телеканала, за отставку правительства проголосовали 123 депутата, против высказались 115 болгарских парламентариев.
Вотум недоверия выдвинули депутаты партии ГЕРБ, а также ещё ряда оппозиционных объединений парламента. Главным образом они высказывали недовольство финансово-экономической политикой правительства.
Согласно законодательству Болгарии, теперь парламентская коалиция во главе с Петковым должна сформировать новый совет министров. Если это не удастся, то такую возможность получит партия ГЕРБ. В случае же провала и этой попытки, третий мандат на формирование правительства получит партия, которую определит президент страны. Если и это не даст результата, то глава государства распустит парламент.
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