Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству Петкова

Народное собрание Болгарии вынесло вотум недоверия коалиционному правительству во главе с премьер-министром Кирилом Петковым. Об этом сообщает БНТ.

По данным телеканала, за отставку правительства проголосовали 123 депутата, против высказались 115 болгарских парламентариев.

Вотум недоверия выдвинули депутаты партии ГЕРБ, а также ещё ряда оппозиционных объединений парламента. Главным образом они высказывали недовольство финансово-экономической политикой правительства.

Согласно законодательству Болгарии, теперь парламентская коалиция во главе с Петковым должна сформировать новый совет министров. Если это не удастся, то такую возможность получит партия ГЕРБ. В случае же провала и этой попытки, третий мандат на формирование правительства получит партия, которую определит президент страны. Если и это не даст результата, то глава государства распустит парламент.