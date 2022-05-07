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Автор Антон Куликов

Президент Болгарии: Европа движется к самоуничтожению

Экономика

Президент Болгарии Румен Радев считает, что затягивание украинского кризиса приведёт Европу к тяжёлым экономическим последствиям. Настолько тяжёлым, что это фактически будет означать её самоуничтожение.

Президент Болгарии: Европа движется к самоуничтожению

"Это будет означать экономическое самоуничтожение Европы. И мы движемся в этом направлении", — цитирует заявление болгарского президента РИА "Новости".

Радев раскритиковал болгарский парламент за недавнее решение отправить военно-техническую помощь Украине. Президент назвал его "опасным шагом" к вовлечению Болгарии в конфликт, указав на риски подобной поддержки.

На этой неделе народное собрание Болгарии одобрило решение об оказании военно-технической и гуманитарной помощи Украине. Речь, однако, не идёт о том, чтобы поставлять Украине вооружение и боеприпасы. Болгария будет ремонтировать украинскую военную технику на оборонных предприятиях, а также оказывать гуманитарную, финансовую и военно-техническую помощь в соответствии с потребностями Украины и возможностями Болгарии.

Вопрос о поставках вооружений вызвал серьёзный кризис в правящей коалиции, в связи с чем от таких поставок было решено отказаться. По крайней мере, на данный момент.

Что касается экономической ситуации, то напомним, что в конце апреля "Газпром" прекратил поставки природного газа в Болгарию после того, как власти этой страны заявили, что не будут платить рублями.

Ещё один вопрос связан с эмбарго на импорт нефти из России, что сейчас обсуждают в Евросоюзе.

Болгария оказалась в числе государств, которая потребовала для себя исключений. По крайней мере, председатель комиссии по энергетике парламента страны Радослав Рибарски сообщил в субботу, что Болгария настоятельно предлагает Еврокомиссии отложить на два года введение эмбарго на поставки российской нефти.

"В настоящее время официального ответа на просьбу Болгарии отложить эмбарго на два года не получено, но если отсрочки не будет, то Болгария может наложить вето на коллективное решение. На данный момент мы готовы бороться до последнего", — цитирует ТАСС болгарского депутата.

Ранее о неготовности соблюдать эмбарго заявляли в Венгрии, Словакии и Чехии. И Еврокомиссия вроде как даже соглашалась, что эти государства не будут торопить с введением эмбарго.

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Автор: Антон Куликов
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