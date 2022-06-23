Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление главы правительства Болгарии Кирила Петкова, который назвал российского дипломата Элеонору Митрофанову виновницей своих проблем.
Захарова отметила, что премьер-министр мог бы связать вотум недоверия и с вымышленными героями. По мнению представителя внешнеполитического ведомства России, Петкову стоит отдохнуть.
"В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки… Человек устал, начал заговариваться", — подчеркнула Захарова, передаёт РИА Новости.
Ранее чиновник обвинил в своей отставке не только Митрофанову, но и болгарского предпринимателя, экс-парламентария Деляна Пеевски, политиков Бойко Борисова и Слави Трифонова. Об этом написали журналисты Novinite.
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