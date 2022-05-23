Премьер Болгарии о "происках Кремля": размахивали флагами РФ перед моим окном

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что с начала российской спецоперации на Украине, в его стране стало "неспокойно". По словам политика, "демонстранты", которые, поддерживали политику Москвы, приходили прямо под окна его офиса.

По словам Петкова, он опасался, что люди зайдут прямо к нему в кабинет.

"Внезапно появилась странная политическая оппозиция. Демонстранты размахивали российскими флагами перед окном моего офиса. Я думал, они придут прямо ко мне. У России здесь много так называемых друзей и соратников", — посетовал Петков WELT.

По мнению премьера, "Кремль проник" на территорию Болгарии и "активизировал своих людей".

"В посольстве России в Софии официально зарегистрировано 118 сотрудников. В нашей маленькой стране! Мы сейчас сокращаем численность, некоторых сотрудников выгнали по обвинению в шпионаже", — резюмировал политик.

Премьер посетовал, что кроме основных проблем, российская сторона ещё отключила Болгарии газ, от которого государство "очень зависело".