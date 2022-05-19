Стенания болгарских отельеров: приютили беженцев на свою голову

Владельцы отелей на курортах Болгарии на черноморском побережье опасаются срыва курортного сезона. Причём причиной этого станет, по их словам, не недостаток туристов, а хаос и неразбериха, которую привезли с собой украинские беженцы.

Жалобы отельеров передают местные СМИ. Проблема в том, что, несмотря на приближение окончания срока размещения "гостей из Украины", выселяться они, судя по всему, не собираются. А государственное агентство по делам беженцев, которое должно перевезти людей в специально подготовленные для них базы, делать этого почему-то не спешит. И когда приступит к делу — неизвестно.

"Мы очень переживаем. До 31 мая осталось всего две недели, а у нас нет абсолютно никакой информации о том, когда беженцев переселят на базы. Ситуация приводит к очень высокой напряженности и среди отельеров, и среди украинцев", — сказал отельер Радостин Дачев, по доброте душевной временно приютивший 350 беженцев. "Ситуация, которая у нас сложилась, называется коротко — полный хаос", — вторит ему владелица другого отеля Ольга Ташев.

Работодатели ждут

На сегодня в Болгарии находятся порядка 100 тысяч беженцев из Украины. 99% из них имеют статус временной защиты, что даёт им право работать без каких бы то ни было дополнительных условий или разрешений. Как говорится — зелёный свет. И предложений на рынке для них много.

Но из-за непоняток с жильём украинцы на работу устраиваться не спешат. По крайней мере сами они своё "временно безделье" объясняют именно так.