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Автор Любовь Степушова

Болгария лжёт и должна заплатить за поставки оружия Украине

Мир » Европа » Евросоюз

Болгарские политики лицемерят, обсуждая в парламенте поставки оружия на Украину. София давно через третьи страны делает это, поэтому России пора делать выводы.

Болгария лжёт и должна заплатить за поставки оружия Украине

Парламент Болгарии начал обсуждение поставок оружия на Украину

Считается, что Болгария вместе с Венгрией являются единственными странами ЕС, которые до сих пор официально не отправляли оружие Украине.

На прошлой неделе партия "Демократическая Болгария" выступила с инициативой о необходимости изменения позиции Болгарии и начать поставки. Болгарские социалисты (БСП) и партия "Возрождение" резко выступили против этой идеи.

Движение "Продолжаем изменения" и партия "Есть такие люди" заявили, что готовы к диалогу, а в протурецкой партии "Движение Прав и Свобод" (ДПС) от комментариев воздержались.

Протесты против участия Болгарии в войне на Украине

Идея не встречает поддержки среди болгар. Демонстрация протеста, организованная партией "Возрождение" против болгарской военной помощи Украине состоялась в среду перед зданием Национального собрания. На акцию перед зданием парламента собрались сотни людей.

Лидер "Возрождения" Костадин Костадинов  на митинге призвал к отставке правительства и заявил, что не допустит участия Болгарии в российско-украинском конфликте, так как это идёт "против национальных интересов Болгарии". Протестующие также осудили предложение "Демократической Болгарии" объявить посла России в Болгарии персоной нон грата и потребовали немедленной отставки премьера Кирилла Петкова и всего правительства.

Болгария нарушает закон о реэкспорте оружия

И это очень правильно, так как правительство в курсе поставок Украине через третьи страны и, замалчивая это, нарушает международные законы.

Об этом пишет сайт Afera, публикуя снимки из аэропорта Софии, на которых видно, что в самолёты загружаются ящики с оружием и отправляются они в Румынию и Польшу и "оттуда понятно куда" — на Украину.

"Всё это происходит, когда в парламенте спорят, стоит ли Болгарии вооружать Украину!", — пишет Afera, добавляя, что об экспорте оружия знали Кирилл Петков, министр финансов Асен Василев, министр обороны Драгомир Заков, лидер "пророссийских" социалистов Корнелия Нинова ( та самая, которая в парламенте резко против).

Для россиян же это давно не секрет. В Рунете не раз публиковались данные о том, что украинские националисты стреляют болгарскими снарядами. 

Более конкретные данные опубликовала ранее болгарский журналист Диляна Гайтанджиева. Она рассказала о поставках оружия на Украину в 2020 и 2021 годах.

Согласно её расследованию, болгарское оружие экспортировалась на Украину через сеть фирм "прокладок".

"Я проследила путь оружия по данным международной торговой базы Great Export Import. В Украину завезено болгарское оружие производства военных заводов "Арсенал", "ВМЗ", "Аркус" и "Эмко". Экспорт осуществляли две польские компании — Arm Techsp. Zo. O и Vismag Jacek Jakubczyk, а также чешская компания — Excalibur Army Spol. SRO", — сообщила  Гайтанджиева.

То есть Болгария нарушает международное право, согласно которому реэкспорт оружия возможен только после разрешения от страны производителя. Спросим себя, чего боится София? Очевидно, что реакции России.

Болгария должна заплатить за военную помощь Украине

Посольство РФ предупредило на странице в соцсетях, что следит за дискуссией в Болгарии о поставках оружия в Украину.

"Еще раз хотели бы подчеркнуть, что такой шаг официальной Софии вряд ли будет способствовать нормализации ситуации в Украине, а также во многом осложнит российско-болгарский диалог в долгосрочной перспективе ", — отметили в посольстве.

"У нас нет ни возможности, ни желания бесплатно поставлять газ в страны, которые усердно пытаются навредить нам. Отказ платить в рублях будет считаться нарушением договора со всеми вытекающими последствиями ", — говорится в сообщении.

На заметку российским властям: ваши угрозы можно воплощать в жизнь, Болгария давно поставляет оружие на Украину в огромных количествах и самое что ни на есть летальное - снаряды, патроны, мины и боеприпасы.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы оружие болгария
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