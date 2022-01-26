В Болгарии инициировали расторжение соглашение с США о военных базах

Парламентарии Болгарии выступили с инициативой расторгнуть договор с США о военных базах на территории страны.

В Болгарии потребовали убрать из страны американские военные базы

Фракция парламентской партии "Возрождение" внесла проект резолюции в Народное собрание с поручением правительству "немедленно принять меры" по расторжению соглашения между Болгарией и США об оборонном сотрудничестве, подписанном 28 апреля 2006 года.

Об этом заявил лидер партии Костадин Костадинов, сообщают vesti. bg

На базе этого договора США разместили свои силы на полигоне в районе Ново Село, аэродроме "Безмер", авиабазе "Граф Игнатьево" и складах в Айтосе. Кроме того, министерство обороны США пользуется складскими помещениями поблизости от крупнейшего болгарского морского порта Бургас. Соглашение предусматривает нахождение на территории Болгарии до 2500 американских военнослужащих, количество которых в период ротации контингента может доходить до 5 тыс. человек.

Решение об использование баз для нанесения ударов по третьим странам, может быть принято после взаимных консультаций по дипломатическим каналам.

"За эти базы мы не получили ни копейки", — сказал Костадинов.

Болгария выбирает нейтралитет в конфликте на Украине

По словам политика, Болгария должна придерживаться нейтралитета в украинском конфликте.

"В конфликте между Украиной и Россией мы не можем принимать ни одну из сторон, потому что у нас исторические отношения с Россией, и нам есть что терять, если мы их усугубим, но у нас также есть отношения с Украиной, которая также является братской и близкой страной, в которой проживает несколько сотен тысяч болгар", — прокомментировал Костадинов.

НАТО не гарантирует Болгарии безопасность

По его мнению, НАТО не гарантирует Болгарии безопасность, а её создаёт, "потому что с тех пор, как мы стали членами НАТО, мы только ухудшили собственный стратегический оборонный потенциал".

Костадинов добавил, что у Болгарии нет ни новой техники, ни пополнения личного состава армии, а наоборот, "мы продолжаем его сокращать, исключительно на том основании, что НАТО нас защитит".

В среду парламент Болгарии заслушал министра обороны Стефана Янева, который отверг возможность болгарских солдат участвовать в украинском конфликте.

"Ни один болгарский солдат не будет участвовать в каком бы то ни было конфликте или в операции на территории Украины или в другом государстве без решения Народного собрания или правительства. Да, категорично, такой возможности сейчас не предусмотрено", — сказал Янев, которого цитирует ТАСС.