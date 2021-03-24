Почему "российским шпионам" в Болгарии мёдом намазано

В Болгарии ловят российских шпионов с пугающей частотой, с другой стороны, что там им выведывать — в Болгарии?

Еще немного и Болгария вспыхнет?

Шпионы шпионят за "модернизацией болгарской армии"

Москва дрожит от страха (если это, вообще, возможно) перед закупленными Софией за огромные для неё деньги архаичными F-16 и продолжающейся в том же духе "быстрой модернизацией" Вооруженных сил Болгарии? Или надо узнать о планах Болгарии с этой армией идти на Россию?

Напомним, что шесть болгарских граждан (действующие и бывшие военнослужащие) были арестованы на прошлой неделе за якобы передачу секретной информации в Россию. Затем два российских дипломата были высланы из Болгарии, поскольку также, по словам болгарских властей, занимались шпионажем. Россия пригрозила ответными дипломатическими мерами, но пока демонстрирует усталость от болгарских выкрутасов.

Кстати, по сообщению болгарских СМИ, группа шпионов "передавала секретную информацию военного и высокотехнологичного содержания работнику российского посольства. Также обвиняемые собирали информацию о модернизации армии". Смеяться над этим опусом грешно, методичка пишется по одним лекалам и звучит везде.

Бойко Борисов ищет внешнего врага

По мнению депутата парламента от социалистов профессора Румена Гечева, премьер Бойко Борисов ищет внешнего врага, потому что накануне парламентских выборов ему нечем похвастаться перед избирателями.

Болгария занимает первое место в Европе и третье в мире по смертности от коронавируса, отметил он.

"На этом pазговоры об успехах Борисова заканчиваются. Болгария находится в катастрофическом состоянии. Так же мы занимаем первые места ( В Европе) по преступности коррупции и мошенничеству и провалили вакцинацию. Власть ГЕРБа (Партия Борисова — " Граждане за европейское развитие Болгарии") везде плохо оценивается, — подчеркнул Гечев для Fakti. bg.

Гечев отметил, что шпионский скандал направлен против России, а не против Болгарии. "Болгария играет роль театрального актёра, потому что болгарское правительство является наиболее послушным властям США из государств-членов ЕС ", — сказал депутат.

Болгарию разрушают в угоду США

Болгария с этим скандалом стала ведущей темой американских СМИ на прошлой неделе.

"Унизительно, что название нашей страны упоминается и ассоциируется только с антироссийской тематикой", — пишет бывший дипломат Христо Попов в статье "Ещё один шпионский водевиль" в pogled. info.

Сегодняшняя славянская Болгария, по словам дипломата, подвергается тотальному политическому, экономическому, социальному и моральному разрушению, чтобы стать удобным гибридным оружием против России.

Христо Попов отмечает, что шпионский скандал произошел в месяц "национального праздника, связанного с освободительной миссией царской России от пятивекового рабства", и всего за несколько дней до парламентских выборов.

"Здесь нет места догадкам или совпадениям! Главная цель — запугать русофильский электорат, который не проголосовал бы за корпорацию ГЕРБ", — пишет дипломат.

Христо Попов уточняет, что болгарская контрразведка не работает ни против американских, ни против турецких шпионов.

"Шпионские штабы также имеют ряд других стран, которые спокойно проводят свои операции, потому что для них Болгария является "мягкой силой" и даже тренировочной базой для их будущих шпионов. Директива из США ясна: Россия — главный враг, остальные не важны", — пишет дипломат.

В Службе внешней разведке СВР России назвали Болгарию, центром, где "инсценируются" шпионские скандалы. Последним эпизодом такой кампании в СВР считают "измышления" о том, что директор ведомства Сергей Нарышкин обсуждал с шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом освобождение болгарского олигарха Васила Божкова, задержанного в ОАЭ по обвинению в финансовых преступлениях

В январе из Болгарии выдворили двух российских дипломатов, которых власти страны заподозрили в шпионаже. Один из них якобы собирал информацию относительно избирательного процесса (!) в Болгарии, второй — данные об энергетике. Российская сторона эти обвинения отвергла.

Болгарская прокуратура также обвиняет трех россиян в покушении на отравление граждан Болгарии в 2015 году — предпринимателя Емельяна Гебрева, его сына и директора его фирмы. В ноябре The Insider, Bellingcat и Der Spiegel опубликовали материал, из которого следует, что не менее восьми сотрудников Главного управления Генштаба России (ранее — ГРУ) участвовали в отравлении этих людей.

Читайте по теме: Остановите шоу: посол России в Болгарии оценила "поимку шпионов из РФ"

Болгарию обвинили в тайном военном сотрудничестве с Россией

Мнение: "Шпионский скандал" в Болгарии - чистый перформанс