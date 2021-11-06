Директор ЦРУ Уильям Бёрнс приехал в Москву поговорить об Украине. Такой заботы США об Украине ранее не просматривалась. Почему вдруг так засуетились в Вашингтоне?
CNN рассказала, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс приехал в столицу РФ на встречу с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым якобы, чтобы сделать предупреждение по поводу "наращивания" и "перемещения российских войск у границы Украины", а также "попытаться определить мотивы действий России"
Об этом телекомпании сообщили анонимные источники. Заметим, что в середине октября с этой же темой в Москву приезжала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Интерфаксу" подтвердил, что тема Украины обсуждалась во время визита Бёрнса в Москву.
Встреча состоялась 3 ноября. В ней участвовали директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эрик Грин.
По данным CNN, после поездки в Москву Бёрнс пообщался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы "умерить напряженность" между Киевом и Москвой.
Известно, что 2 ноября на климатическом саммите в Глазго Зеленский переговорил на ногах с президентом США Джо Байденом, встречался и с госсекретарём Энтони Блинкеным. Не надо быть экспертом, чтобы предположить, что в его просьбах присутствовали панические настроения (агрессор давит) и призыв: "выручайте, иначе я способен на решительные шаги в Донбассе". Такие требовательные нотки не раз появлялись в его выступлениях.
Наученные опытом работы с Михаилом Саакашвили в августе 2008 года, американцы поняли, что ситуация может выйти из-под контроля.
Паника Зеленского не удивительна. Его рейтинг одобрения на минимуме (25%), а антирейтинг на максимуме — ему не доверяет 66% населения, а 31% сказали, что ни в коем случае больше не будут за него голосовать.
Киевский режим чрезвычайно нестабилен в связи со следующими моментами :
Налицо растущая критика Зеленского и со стороны ОПЗЖ, и со стороны евроинтеграторов, окружение начинает задумываться, а не перейти ли на сторону выпихнутого из Рады Дмитрия Разумкова с его "разумной политикой".
Кроме Разумкова активизировался экс-глава МВД Арсен Аваков, который заявил, что не возражает, если "сепары проголосуют за своих в Донбассе", " потом будем с ними работать" и всё устроится.
Вновь вынырнул из небытия экс-президент Пётр Порошенко, утверждающий, что вот он то, был профессионалом на этом посту. Все эти люди, не нужны администрации Байдена — много знают о грехах его сына.
Не только визит Бёрнса, но и специалиста по Украине и России Виктории Нуланд показали, что США готовятся к потрясениям и нестабильности на Украине.
И Бёрнс, вероятно, предупредил, чтобы Россия не вздумала воспользоваться ситуацией и не случилась бы новая "русская весна", а то будут новые санкции. Бёрнс также, вероятно, объяснил, что США не собираются бросать Украину, так как ещё далеко не все, что могли с неё получить, они получили. Ну и, конечно, процесс построения антиРоссии в самом разгаре, поэтому вмешательство России в украинские дела — недопустимо.
Бёрнс приезжал в Москву оценить моральную готовность должностных лиц правительства РФ к серьёзным шагам в отношении Украины. Вероятно, Нуланд две недели назад что-то такое увидела нехорошее в лицах российских собеседников.
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