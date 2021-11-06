Бёрнс приехал в Москву на разведку: будет ли "русская весна" 2.0

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс приехал в Москву поговорить об Украине. Такой заботы США об Украине ранее не просматривалась. Почему вдруг так засуетились в Вашингтоне?

Через три недели после Нуланд приехал Бёрнс

CNN рассказала, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс приехал в столицу РФ на встречу с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым якобы, чтобы сделать предупреждение по поводу "наращивания" и "перемещения российских войск у границы Украины", а также "попытаться определить мотивы действий России"

Об этом телекомпании сообщили анонимные источники. Заметим, что в середине октября с этой же темой в Москву приезжала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Интерфаксу" подтвердил, что тема Украины обсуждалась во время визита Бёрнса в Москву.

Встреча состоялась 3 ноября. В ней участвовали директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эрик Грин.

По данным CNN, после поездки в Москву Бёрнс пообщался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы "умерить напряженность" между Киевом и Москвой.

Зеленский имел накануне встречу с Байденом

Известно, что 2 ноября на климатическом саммите в Глазго Зеленский переговорил на ногах с президентом США Джо Байденом, встречался и с госсекретарём Энтони Блинкеным. Не надо быть экспертом, чтобы предположить, что в его просьбах присутствовали панические настроения (агрессор давит) и призыв: "выручайте, иначе я способен на решительные шаги в Донбассе". Такие требовательные нотки не раз появлялись в его выступлениях.

Наученные опытом работы с Михаилом Саакашвили в августе 2008 года, американцы поняли, что ситуация может выйти из-под контроля.

Паника Зеленского не удивительна. Его рейтинг одобрения на минимуме (25%), а антирейтинг на максимуме — ему не доверяет 66% населения, а 31% сказали, что ни в коем случае больше не будут за него голосовать.

Киевский режим чрезвычайно нестабилен в связи со следующими моментами :

ростом цен, тарифов, впереди топливный кризис;

взрывным скачком пандемии, к которому власти не подготовились: нет кислорода для ИВЛ, люди с "ковидом" не могут попасть в больницы, где держат свободные койки для статистики, огромные очереди стоят в центры вакцинации;

энергетическим кризисом. Киев уже купил срочно электричество у Белоруссии, не позаботившись о закупке угля, газа, зимой грозит веерное отключение ТЭС;

"борьбой" с олигархами, в результате чего опальные бизнесмены создали широкую оппозиционную коалицию и будут раскачивать ситуацию в стране.

ударом по имиджу выборами в Харькове, где при явке 28% на выборах мэра победил поддерживаемый центральной властью Игорь Терехов. Он набрал 50,66 %. Если бы было 49,99 % — был бы второй тур, манипуляции с голосами очевидны;

реанимированной компанией по переименованию городов с русскими названиями;

разоблачениями "офшорного скандала".

Налицо растущая критика Зеленского и со стороны ОПЗЖ, и со стороны евроинтеграторов, окружение начинает задумываться, а не перейти ли на сторону выпихнутого из Рады Дмитрия Разумкова с его "разумной политикой".

Кроме Разумкова активизировался экс-глава МВД Арсен Аваков, который заявил, что не возражает, если "сепары проголосуют за своих в Донбассе", " потом будем с ними работать" и всё устроится.

Вновь вынырнул из небытия экс-президент Пётр Порошенко, утверждающий, что вот он то, был профессионалом на этом посту. Все эти люди, не нужны администрации Байдена — много знают о грехах его сына.

США готовятся к "русской весне" на Украине

Не только визит Бёрнса, но и специалиста по Украине и России Виктории Нуланд показали, что США готовятся к потрясениям и нестабильности на Украине.

И Бёрнс, вероятно, предупредил, чтобы Россия не вздумала воспользоваться ситуацией и не случилась бы новая "русская весна", а то будут новые санкции. Бёрнс также, вероятно, объяснил, что США не собираются бросать Украину, так как ещё далеко не все, что могли с неё получить, они получили. Ну и, конечно, процесс построения антиРоссии в самом разгаре, поэтому вмешательство России в украинские дела — недопустимо.

Бёрнс приезжал в Москву оценить моральную готовность должностных лиц правительства РФ к серьёзным шагам в отношении Украины. Вероятно, Нуланд две недели назад что-то такое увидела нехорошее в лицах российских собеседников.

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