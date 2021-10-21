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Автор Игорь Буккер

Политолог: "досье Пандоры" не ударило по имиджу Зеленского

Мир » Бывший СССР » Украина

Почему на Украине коррупция цементирует общество, может ли пленение Андрея Косяка стать поводом для начала войны и будут ли у Киева деньги после 2024 года, когда закончится контракт с "Газпромом", рассказал Pravda.Ru директор фонда "Украинская политика", политолог Константин Бондаренко.

Политолог: "досье Пандоры" не ударило по имиджу Зеленского

Коррупция — это нормально

— Константин, как на Украине народ воспринял "досье Пандоры"?

— "Досье Пандоры" Зеленский сумел обставить таким образом, что оно не заинтересовало большую часть населения Украины. В условиях, когда 90% граждан Украины не знают, что такое офшоры, и когда для этих же 90% сумма 40 миллионов — это нечто нереальное, всё это не бьёт по имиджу Зеленского.

На Украине коррупция уже по умолчанию стала чем-то нормальным.

Сколько бы ни говорили наши политики о том, что борются с коррупцией, народ абсолютно спокойно относится к коррупционным действиям, и это норма для сословного общества. Симон Кордонский, живя в России, говорил, что коррупция в сословных обществах является цементирующим фактором, а не разъедающим основы. На Украине две группы населения:

  • элита (верхи),
  • простые люди (низы).

Существует неписанный общественный договор, согласно которому именно коррупционная составляющая объединяет общество. Низы закрывают глаза на то, что верхи воруют миллиардами, а верхи закрывают глаза на то, что низы не платят налоги.

Поэтому когда вскрыли коррупционное деяние Зеленского, для большинства населения это не стало откровением.

"Как он может быть президентом, не воруя?" — приблизительно такое было подсознательное восприятие у общества.

Зеленский выдержал паузу и через неделю сказал, что ничего страшного не произошло, объяснил, что никаких коррупционных действий здесь нет, и, соответственно, вопрос спустили на тормозах. Тем более что оппозиция по отношению к Зеленскому могла бы использовать этот фактор, если бы сама не была замешана в коррупционных действиях. Но ни Порошенко, ни Медведчук не являются абсолютно чистыми в плане коррупционных действий.

— Лидер оппозиции Виктор Медведчук был взят в заложники.

— Да. У нас сейчас два политических заложника, о которых много говорят. Первый — это заложник Медведчук, которого Зеленский предложил обменять России: "мы готовы были бы обменять Медведчука, но не гражданина России". Хотя у нас были прецеденты обмена граждан Украины на граждан Российской Федерации, граждан Украины на граждан Украины.

Второй — это Андрей Косяк, представитель Луганской Народной Республики, который был задержан на линии разграничения. Теперь ЛНР и ДНР заявляют, что Украина нарушила взятые на себя обязательства и вообще всё, что связано с взаимодействием между противоборствующими сторонами, начиная не только с минского процесса, а даже с 2014 года.

Пленение Косяка может послужить новым казусом белли, тем более что после него начала сворачивать свою деятельность миссия ОБСЕ на неподконтрольных территориях. Это очень тревожная нотка.

Что касается Медведчука, она менее тревожна: Медведчук — малопопулярный человек на Украине, его рейтинг — 6%. Мне кажется, в России он более популярен, чем на Украине. Рейтинг Владимира Владимировича Путина на Украине в три раза выше, чем рейтинг Медведчука.

Лидера нет

— Константин, а кто сейчас популярен на Украине?

— Проблема украинского общества в том, что сегодня не существует лидера. Если бы проходили выборы в ближайшее воскресенье, их с лёгкостью выиграл бы снова Зеленский. Не потому, что Зеленский такой гениальный и всех устраивает, а наоборот, Зеленский не устраивает всех, но его оппоненты не устраивают больше. Поэтому сейчас будет вестись поиск электоральной фигуры, которая могла бы заменить Медведчука.

Сегодня много кандидатов, которые себя пытаются предложить в качестве лидеров оппозиции. Например, Евгений Мураев, лидер партии "Наши". Внутри "Оппозиционной платформы — За жизнь" существует Юрий Бойко — он занял третье место на последних выборах, у него рейтинги 11-12%. Фактически в этой партии Медведчук является лидером, но носителем рейтинга является Бойко. Сейчас появился проект Бориса Колесникова. Многие смотрят на Вадима Новинского, бизнесмена, который не очень активен в политике, но является одним из столпов канонического православия на Украине.

— Говорят, что уже надоели шоумены, бизнесмены, а нужны экономисты, потому что больше всего простой народ беспокоят перед зимой энергоносители, газ, цены.

— Украинцы как раз привыкли с экономическими, социальными проблемами справляться самостоятельно, не надеясь на государство. Но осталось желание рассматривать политику как шоу, нечто иррациональное, постмодернистское. Тем более что народ не соотносит с именами политиков наполненность:

  • холодильников,
  • карманов,
  • кошельков.

Украинцы голосуют за политика по принципу "нравится — не нравится", голосуют скорее за лозунги, а не за программы.

— А что происходит с украинской экономикой?

— Естественно, рост мировых цен на газ аукнется на Украине. Это первый момент. Второй момент — непонятно, останется ли Украина в статусе транзитного государства российских энергоносителей в Европу, особенно после запуска "Северного потока-2".

Что будет с Украиной после 2024 года, когда закончится контракт с "Газпромом"? Что будет с подземными газохранилищами, которыми так гордится Украина? Запущен рынок земли, но он ещё не заработал на полную мощность. Где брать деньги конкретно?

Пока что живём от кредита к кредиту от Международного валютного фонда, хотя экономисты говорят, что не всё так плохо: ВВП замер в одной точке уже несколько лет, и, соответственно, в ближайшее время вряд ли грозят колебания. То есть худо-бедно, без особого развития, со стагнацией в экономике Украина существует сегодня. Нельзя сказать, что тотальная бедность охватила Украину, но отсутствие прогресса очень сильно удручает многих.

— Борис Джонсон обещает до католического Рождества, 25 декабря, проблемы с продовольствием в Великобритании. На Украине такого нет?

— Нет, пока с продовольствием, слава богу, на Украине всё хорошо. В этом году был собран рекордный урожай на Украине, так что голода бояться нечего. В любом случае на Украине начинают понимать, что дезинтеграция на постсоветском пространстве, разрушение традиционных связей и потеря традиционных рынков очень больно ударили по украинской экономике.

Наладить сейчас отношения будет сложно, особенно после того как каждое государство уже фактически справилось с разрывом и провело импортозамещение. Теперь нужно будет заново доказывать, что мы нужны друг другу.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
Темы лнр днр украина владимир путин виктор медведчук владимир зеленский
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