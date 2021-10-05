Дефолт, развал и грабёж: Украине осталось существовать три года

Украину ждёт полное разорение через несколько лет, её доконают внутренние конфликты, считают эксперты.

Политолог Андрей Ермолаев задался вопросом геополитической ответственности. С Украиной никто её делить не будет, отметил аналитик.

"Если предыдущий режим Порошенко и режим Зеленского рассчитывают на то, что их партнёры по евроатлантике встанут рядом с ними в случае провала всего и вся, они очень ошибаются. Ресурсное освоение Украины закончится в течение трёх-пяти лет, когда осваивать будет больше нечего", — уверен он.

Ермолаев в эфире украинского телеканала "НАШ" также высказался в том духе, что Украину разрывают внутренние конфликты и страна находится на грани распада.

Разные по вектору и интересам организации рано или поздно просто "разорвут" страну.

Многие эксперты предрекают Украине тяжелейший кризис после 2024 года, когда у страны закончится контракт на транзит газа с "Газпромом". По словам экс-министра экономики страны Виктора Суслова, зима на Украине будет нелёгкой из-за нехватки газа для отопления после снижения объёмов транзита в Европу.

Суслов напомнил, что в хранилищах на западе Украины накоплено 18,7 млрд куб. м сырья, но всё это нужно отдать Европе. Проблема в том, что газовые сложности — не единственное слабое место Украины.

В проекте "Кремлёвская прачка" пишут, что дефолты на Украине могут стать обыденностью из-за демографии. Советник главы Федерации работодателей страны по экономическим вопросам Павел Вернивский уверен, что все эти сложности легко могут обернуться катастрофой.

"Эта проблема настолько острая, что из неё будут вытекать все остальные проблемы. В первую очередь рухнет Пенсионный фонд. Возрастёт долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта", — пояснил Вернивский.

По его словам, нужно навести порядок в вопросах эмиграции. Ситуация в стране сейчас критическая, и Украина просто не может позволить себе терять людей, даже если они говорят на "неправильном языке". При этом ряд политиков имеют другое мнение на данный вопрос и "не понимают, куда ведут Украину", добавил Вернивский.

Ранее авторы проекта "Янтарная комната" писали о том, что украинский политикум и бизнес разделились на два лагеря:

сторонников продолжения сотрудничества с МВФ со всеми вытекающими последствиями;

сторонников объявления дефолта со всеми вытекающими последствиями.

В своё время экс-министр финансов Уманский не проработал и месяца по одной простой причине — он принадлежал к "партии дефолта".

Но партия Зеленского ничего не может сделать, так как в случае сопротивления их очень быстро "обнулят" по совершенно разбойной логике — прежде чем умереть, Украина должна отдать всё, что у неё есть.

Россия, в принципе, может поддержать "партию дефолта". Тем более, он (дефолт) раньше или позже на Украине неизбежен. По крайней мере какое-то движение вверх этот шаг обеспечит.

Напомним, несколько лет назад депутат Верховной рады Вадим Рабинович выступил с заявлением о том, что украинские власти своими реформами довели страну до обнищания.

Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" обрушился с критикой на правительство, которое говорило о снижении цен внутри страны.

Он также заявил, что "украинцы имеют самую низкую зарплату в Европе только потому, что 40 процентов экономики у нас в тени, украинцы имеют дополнительные доходы. Мы с вами притворяемся. Поэтому на самом деле мы живём хорошо, а притворяемся, чтобы разжалобить это странное правительство".

Основной вывод, озвученный тогда Рабиновичем, не потерял актуальности и сейчас. Все страны Европы лишь делают вид, что стремятся финансово помочь Украине. Фактически они лишь пытаются овладеть национальным богатством страны. И с этим не поспоришь.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.