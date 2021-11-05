В Киеве заявили об окончательном разрыве Украины с "русским миром"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев окончательно разорвал связь с "русским миром" и никогда не вернётся назад. Заявление прозвучало на брифинге в рамках "Open Zakarpattia 2021. Форум развития".

По словам Кулебы, украинские власти не собираются возвращать Украину в "русский мир", потому что страна пошла по европейскому пути. Он выразил надежду, что Киев получит больше признания от своих друзей.

Глава МИД отметил, что ему неизвестно, когда страна войдёт в Евросоюз и Североатлантический альянс.

Ранее Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина и США подпишут хартию, которая сплотит страны-союзницы "в условиях российской агрессии".

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