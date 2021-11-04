Киев и Вашингтон подпишут хартию партнёрства "в условиях российской агрессии"

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал заседание Комиссии стратегического партнёрства. На этом мероприятии Киев и Вашингтон подпишут документ, который сплотит страны "в условиях российской агрессии".

Как сообщил руководитель МИД на брифинге, американо-украинскую хартию оформят 10 ноября. Данное поручение президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена выполнят Кулеба и госсекретарь Энтони Блинкен, отметил дипломат. Он подчеркнул, что таким образом власти укрепят отношения "в условиях российской агрессии".

"Укрепление стратегического партнёрства с США, особенно в сфере безопасности, входит в ключевые приоритеты нашей стратегии внешней политики", — сказал Кулеба, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее политолог Андрей Ермолаев заявил, что хоть и Запад демонстрирует, что поддерживает Украину, на самом деле ему "глубоко по барабану" на её проблемы. По мнению специалиста, если бы Европа и США хотели помочь, они бы инвестировали в страну деньги, как в Польшу. Сейчас же западные державы ограничиваются скромными суммами, отметил эксперт.

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