Назло соседу отморожу уши: Украина ни за что не попросит уголь у России

Украина ни при каких обстоятельствах не будет просить у России возобновления поставок угля.

Так заявил в ответ на вопрос корреспондента ТАСС министр энергетики Незалежной Герман Галущенко.

Напомним, РФ с 1 ноября прекратила поставлять в соседнюю страну энергетический уголь, что на Украине сразу же назвали "энергетической войной".

Между тем власти страны говорят о том, что предстоящая зима будет "очень сложной" из-за дефицита энергоносителей, а бывший глава МИД Украины Павел Климкин и вовсе уверен: "Пережить этот отопительный сезон без потерь не получится".

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