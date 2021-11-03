Украинский политолог: Западу "глубоко по барабану" на проблемы Украины

Украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что страны Запада демонстративно поддерживают Киев, однако на самом деле не готовы с ним активно сотрудничать.

Если бы Евросоюз действительно хотел помочь Киеву, то начал бы реализовывать в отношении Украины инвестиционные программы поддержки наравне, в частности, с Польшей. Однако Запад ограничивается скромными финансовыми вливаниями.

"В Брюсселе, в Нью-Йорке, в Лондоне независимо от политеса, который мы слышим на публичных мероприятиях, по сути, глубоко по барабану реальное положение дел в Украине", — сказал Ермолаев в эфире телеканала "Первый независимый".

Он отметил, что Украина получает от ЕС несколько сотен миллионов евро "на поддержание штанов" и военную помощь, которую Брюссель "с гордостью оказывают, то есть "стреляйте и выживайте".

По мнению политолога, президенты Франции и США не намерены решать проблемы Украины в Донбассе. Ермолаев считает, что Киев должен сам сделать всё возможное для деэскалации конфликта.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.