В Киеве выдвинули России претензии на пять областей

Украинский писатель и философ Пётр Кралюк написал две статьи, в которых перечислил пять российских регионов, которые, по мнению автора, являются историческими землями Украины.

По словам Кралюка, руководство СССР раздавало украинские земли другим республикам и русифицировало их, поэтому сейчас в России находятся как минимум две украинские этнические территории — Стародубщина и Восточная Слабожанщина.

Автор статей отметил, что Брянская область на 40% состоит из Стародубщины, которая вошла в состав России при Богдане Хмельницком.

Что касается Восточной Слабожанщины, то ныне эта присвоенная Россией территория находится в составе Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей, пишет Кралюк. Он рассказал, что во времена Богдана Хмельницкого из-за "военного лихолетья" украинцы начали массово переезжать в Слабожанщину.

"Многие украинцы из Правобережной Украины покидали свои дома и переселялись на восток, в том числе и на Восточную Слобожанщину, где сохранялась относительно стабильная ситуация", — пишет Кралюк в журнале "День".

Также писатель обвинил Советский Союз и Россию за то, что их руководство русифицировало местность, принадлежавшую Украине.

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