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Автор Александр Шторм

Последствия развала Украины придётся "разгребать" России

Мир

Украина — это государство, которое не состоялось, и договариваться о его будущем придётся России и США. Хотя пока никаких идей, как оживить ситуацию, не просматривается.

Последствия развала Украины придётся "разгребать" России

Головная боль всей международной политики, Украина, расположена в центре Европы, пишет программный директор клуба "Валдай", научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭИ Тимофей Бордачёв. И просто игнорировать её невозможно.

Недавно в Москву с визитом приезжал руководитель ЦРУ и бывший посол в России Уильям Бёрнс с очередной попыткой искать решения наиболее острых проблем.

Что характерно, Москва и Вашингтон сейчас совершенно не заинтересованы в военном решении украинской проблемы. США заняты Китаем и не хотят тратить ресурсы на два фронта. А Россия понимает, что мирное движение соседней страны к более вменяемой внешней и внутренней политике займёт время, и переходить на новый уровень конфликта не торопится.

Страны Западной Европы, со своей стороны, уже сто раз пожалели о том, что разрушили Украину образца 2013 года, но и отдавать эту территорию России не хотят. Но что реально делать с этой территорией, не понимает никто.

В стране на сегодняшний день власть осуществляет определенное количество политических авантюристов. Политика, которую проводит украинская власть, является самоубийственной, и государство с таким подходом просто не выживет.

Крайне нелепы надежды Киева на то, что США и НАТО ввяжутся в войну с Россией ради контроля над этой территорией. В истории просто нет примеров выживания государственных образований, проводивших политику открытого конфликта с соседней державой, многократно превосходящей их по своим совокупным возможностям.

В своё время Куба осталась единственным случаем противостояния, но остров имел невероятную поддержку от СССР. Иран или Северная Корея сохраняются в этом своём качестве именно потому, что расположены в тысячах километров от своего главного противника.

Украина же уникальна именно глубиной своего падения. Экспертам ещё предстоит задуматься о последствиях и перспективах всего эксперимента с национальным самоопределением, а России рядом с этим недогосударством теперь существовать.

Поскольку сам народ Украины в силу исторических и культурных обстоятельств решить свою проблему не способен, а Вашингтон и Москва, никак не сваяют другую страну с другими людьми, это лишает любые соглашения стратегического смысла. И может привести к тому, что наиболее верными будут выглядеть самые, на первый взгляд, драматические решения.

В паблике LogicaSocialis отметили, что "если бы эта статья была опубликована в "Российской газете" на первой полосе и без подписи, её эффект был бы больше. Но, с другой стороны, кто я такой, чтобы дозировать эффекты?

Самый тонкий момент здесь следующий: Шанс есть, но использовать его некому. А отсюда вывод… Не "последствия могут быть драматическими", а "последствия не могут не быть драматическими". А это, конечно, уже настолько серьёзно, что просто ой". Москве и Вашингтону нужно как минимум договориться больше не использовать украинскую карту в своих интеракциях. Ни к чему хорошему эта тема привести уже не может.

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