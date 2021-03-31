Сын Джо Байдена рассказал в своей книге о работе в украинской Burisma

Новый книжный хит в скором времени порадует читателей всего мира: 6 апреля ожидается выход Beautiful Things (в русском переводе — "Прекрасные дела"). Автор книги — сын Джо Байдена, Хантер.

Выдержки из книги уже разлетелись по американским СМИ: в частности, журналисты New York Times приводят отрывок, связанный с Украиной. Напомним, что Хантер Байден активно работал в этой стране, входя, в частности, в совет директоров газовой компании Burisma.

По словам Хантера Байдена, он не стал бы снова работать в Burisma, однако не считает, что сделал в ходе работы что-то плохое. Он подчеркнул, что всё случившееся можно назвать "политической выдумкой".

"Эпизод, который привёл к импичменту президента, и в результате которого я оказался в самом центре крупнейшей политической выдумки, наиболее примечателен из-за своей эпической банальности. "Я не сделал ничего неэтичного, и меня никогда не обвиняли в нарушениях", — написал сын президента США.

Также данные из книги проводят в Associated Press: Хантер Байден пишет, что если бы знал о скорой победе Дональда Трампа на выборах 2014 года, то не стал бы вообще работать в Burisma.

"Трампу пришлось бы поискать в других местах, чтобы найти подходящий способ отвлечь внимание от его действий, за которые он был подвергнут импичменту", — резюмировал автор Beautiful Things.