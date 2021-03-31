Новый книжный хит в скором времени порадует читателей всего мира: 6 апреля ожидается выход Beautiful Things (в русском переводе — "Прекрасные дела"). Автор книги — сын Джо Байдена, Хантер.
Выдержки из книги уже разлетелись по американским СМИ: в частности, журналисты New York Times приводят отрывок, связанный с Украиной. Напомним, что Хантер Байден активно работал в этой стране, входя, в частности, в совет директоров газовой компании Burisma.
По словам Хантера Байдена, он не стал бы снова работать в Burisma, однако не считает, что сделал в ходе работы что-то плохое. Он подчеркнул, что всё случившееся можно назвать "политической выдумкой".
"Эпизод, который привёл к импичменту президента, и в результате которого я оказался в самом центре крупнейшей политической выдумки, наиболее примечателен из-за своей эпической банальности.
"Я не сделал ничего неэтичного, и меня никогда не обвиняли в нарушениях", — написал сын президента США.
Также данные из книги проводят в Associated Press: Хантер Байден пишет, что если бы знал о скорой победе Дональда Трампа на выборах 2014 года, то не стал бы вообще работать в Burisma.
"Трампу пришлось бы поискать в других местах, чтобы найти подходящий способ отвлечь внимание от его действий, за которые он был подвергнут импичменту", — резюмировал автор Beautiful Things.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Срыв переговоров лидеров России, Франции и Германии объясним. О ситуации рассказал политолог, бывший советник Администрации президента Олег Матвейчев.