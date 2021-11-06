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В CNN рассказали об истинной цели встречи директора ЦРУ и Патрушева в Москве

Политика

Американский лидер Джозеф Байден распорядился провести встречу между руководителем ЦРУ Уильямом Бёрнсом и представителями российской власти, чтобы обговорить украинский вопрос.

В CNN рассказали об истинной цели встречи директора ЦРУ и Патрушева в Москве

Как написали западные СМИ, Байден хотел узнать, зачем Москва наращивает военную мощь рядом с северной границей Украины. Власти США с помощью переговоров с экс-главой ФСБ и секретарём Совета Безопасности Николаем Патрушевым надеялись снизить напряжённость между Россией и Киевом. Анонимные источники заявили, что после беседы с аналогичной целью Бёрнс звонил президенту Владимиру Зеленскому.

"Мы продолжаем внимательно следить за этим, и, как я уже говорил ранее, любые эскалационные или агрессивные действия России будут вызывать большую озабоченность у Соединённых Штатов", — заявил представитель Пентагона Джон Кирби, которого цитирует CNN.

Американские власти отнесли к "агрессивным действиям России", например, энергетический кризис в Европе и на Украине. В США посчитали, что Москва таким образом шантажирует другие страны.

Ранее третьего ноября в Москве встретились Бёрнс и Патрушев. Официальной причиной мероприятия стало обсуждение российско-американских отношений. Власти отказались рассказывать детали переговоров.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
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