Американский лидер Джозеф Байден распорядился провести встречу между руководителем ЦРУ Уильямом Бёрнсом и представителями российской власти, чтобы обговорить украинский вопрос.
Как написали западные СМИ, Байден хотел узнать, зачем Москва наращивает военную мощь рядом с северной границей Украины. Власти США с помощью переговоров с экс-главой ФСБ и секретарём Совета Безопасности Николаем Патрушевым надеялись снизить напряжённость между Россией и Киевом. Анонимные источники заявили, что после беседы с аналогичной целью Бёрнс звонил президенту Владимиру Зеленскому.
"Мы продолжаем внимательно следить за этим, и, как я уже говорил ранее, любые эскалационные или агрессивные действия России будут вызывать большую озабоченность у Соединённых Штатов", — заявил представитель Пентагона Джон Кирби, которого цитирует CNN.
Американские власти отнесли к "агрессивным действиям России", например, энергетический кризис в Европе и на Украине. В США посчитали, что Москва таким образом шантажирует другие страны.
Ранее третьего ноября в Москве встретились Бёрнс и Патрушев. Официальной причиной мероприятия стало обсуждение российско-американских отношений. Власти отказались рассказывать детали переговоров.
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