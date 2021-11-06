В Госдуме раскритиковали сообщение CNN об обсуждении России и США темы Украины

Член комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал публикацию CNN, в которой журналисты назвали Украину настоящим предметом обсуждения директора ЦРУ Уильяма Бёрнса и секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева.

Как заявил Слуцкий, таким образом СМИ пытаются сделать вид борьбы США с "агрессией" России. Депутат с сожалением отметил, что американские либералы воспринимают даже намёки на нормальные обсуждения с Москвой как сдачу позиций.

"Уже не первый раз мы наблюдаем появление разноплановых "утечек" о том, что-то или иное американское официальное лицо, посетившее Москву, пыталось "надавить" на российские власти, а вовсе не обсудить какие-то общие темы. А их, между прочим, у РФ и США предостаточно", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

Также Слуцкий порекомендовал доверять официальным данным, а не инсайдерам CNN. Как подчеркнул политик, Россия ведёт только уважительный и равноправный диалог.

Ранее журналисты CNN писали, что Бёрнс посетил Москву с целью обсудить украинскую тему и снизить напряжение между двумя странами. Вместе с этим анонимные источники утверждали, что директор ЦРУ после беседы с Патрушевым позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

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