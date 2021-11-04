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Борьба с русским языком провалилась, заявили на Украине

Мир

Полностью искоренить русский язык на Украине не получается, заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь. По его словам, сейчас по всей стране присутствует суржик — так называемый "украинский русский".

Борьба с русским языком провалилась, заявили на Украине

"Если говорить об украинском русском, то это суржик. Это суржик, который применяется, в том числе русифицированными гражданами Украины", — пояснил омбудсмен в эфире интернет-радио "Голос ФМ".

Креминь уточнил, что речь идёт о "русифицированных украинцах". И убрать из оборота русские слова в речи граждан весьма сложно.

Как уточнил омбудсмен, закон "о национальном языке" ввели в Незалежной в 2019 году. Он предполагал полностью искоренить русскую речь на территории Украины. Однако в стране начались конфликты и столкновения на этой почве.

Позже Конституционный суд признал такую меру "ущемлением прав нацменьшинств" и назвал закон "угрозой для нацбезопасности".

Ранее Pravda. Ru писала о волнениях на почве использования русского языка в Казахстане. Национальные активисты проводили "рейды" и проверяли русскоговорящих на знание казахского языка. Нередко доходило до потасовок. В свою очередь, лидер государства закрыл вопрос языкового статуса и заявил, что "недопустимо ущемлять права" русского населения.

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Русский язык и его место в мире. Невероятно интересное интервью
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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