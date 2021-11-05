Зеленский подписал закон "об олигархах"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал антиолигархический закон, который, по его мнению, "коренным образом" меняет отношения между крупным бизнесом и политиками.

"Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!" — написал Зеленский в Twitter.

Ранее депутаты Верховной рады поддержали закон "об олигархах", который был внесён на рассмотрение в парламент по инициативе украинского лидера. Нововведение позволит Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) признавать гражданина олигархом и вносить его в специальный реестр.

СНБО может признать олигархом человека, который участвует в политической жизни Украины, влияет на средства массовой информации и владеет бизнесом-монополистом. Также попадание в реестр обеспечено предпринимателям, активы которых стоят больше миллиона прожиточных минимумов. В настоящее время эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 85 миллионов долларов.

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