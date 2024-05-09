Готовим вкусные и полезные блины: без яиц и пшеничной муки! Этот рецепт у вас попросят все, кто попробует эти блины

Готовим блинчики без яиц и пшеничной муки

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Блины — любимый десерт для большинства. Но их обычно готовят с использованием нездоровых ингредиентов, таких как рафинированная мука, и подают с обычным сиропом для блинов, богатым сахаром.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicu Buculei is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В этом рецепте используется миндальная мука, миндальное молоко и кленовый сироп. Перемешайте ингредиенты в блендере, и через несколько минут тесто будет готово.

Ингредиенты

1 стакан миндальной муки

3/4 стакана тапиоковой муки

2/3 стакана миндального молока

1 столовая ложка разрыхлителя

1 столовая ложка кленового сиропа

1 столовая ложка топлёного кокосового масла

2 чайные ложки яблочного уксуса

1/4 чайной ложки соли

Приготовление

Смешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Возможно, вам придётся добавить больше муки или молока (по 1/2 столовой ложки за раз), чтобы добиться нужной консистенции.

Смажьте сковороду большим количеством масла. Установите на средний огонь. Выкладывайте тесто на сковороду и готовьте с каждой стороны около 2 минут или пока сверху не образуются пузырьки.