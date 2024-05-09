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Готовим вкусные и полезные блины: без яиц и пшеничной муки! Этот рецепт у вас попросят все, кто попробует эти блины

Готовим блинчики без яиц и пшеничной муки

1:14
Еда

Блины — любимый десерт для большинства. Но их обычно готовят с использованием нездоровых ингредиентов, таких как рафинированная мука, и подают с обычным сиропом для блинов, богатым сахаром.

Готовим блинчики без яиц и пшеничной муки
Фото: commons.wikimedia.org by Nicu Buculei is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В этом рецепте используется миндальная мука, миндальное молоко и кленовый сироп. Перемешайте ингредиенты в блендере, и через несколько минут тесто будет готово.

Ингредиенты

  • 1 стакан миндальной муки
  • 3/4 стакана тапиоковой муки
  • 2/3 стакана миндального молока
  • 1 столовая ложка разрыхлителя
  • 1 столовая ложка кленового сиропа
  • 1 столовая ложка топлёного кокосового масла
  • 2 чайные ложки яблочного уксуса
  • 1/4 чайной ложки соли

Приготовление

Смешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Возможно, вам придётся добавить больше муки или молока (по 1/2 столовой ложки за раз), чтобы добиться нужной консистенции.

Смажьте сковороду большим количеством масла. Установите на средний огонь. Выкладывайте тесто на сковороду и готовьте с каждой стороны около 2 минут или пока сверху не образуются пузырьки.

Идеальный Рецепт Блинов, проверенный годами. Получаются тонкие и вкусные блинчики!!!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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