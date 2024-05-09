Готовим вкусные и полезные блины: без яиц и пшеничной муки! Этот рецепт у вас попросят все, кто попробует эти блины

Блины — любимый десерт для большинства. Но их обычно готовят с использованием нездоровых ингредиентов, таких как рафинированная мука, и подают с обычным сиропом для блинов, богатым сахаром.
В этом рецепте используется миндальная мука, миндальное молоко и кленовый сироп. Перемешайте ингредиенты в блендере, и через несколько минут тесто будет готово.
Смешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Возможно, вам придётся добавить больше муки или молока (по 1/2 столовой ложки за раз), чтобы добиться нужной консистенции.
Смажьте сковороду большим количеством масла. Установите на средний огонь. Выкладывайте тесто на сковороду и готовьте с каждой стороны около 2 минут или пока сверху не образуются пузырьки.
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