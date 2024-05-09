Сколько секунд составляет память кошки: забудет ли вас питомец после разлуки

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Эксперты дали ответ, забудет ли вас кошка после разлуки

1:14
Зоосфера » Кошки

Считается, что собаки остаются верными своему хозяину на всю жизнь. Но способны ли кошки проявлять аналогичную преданность?

Эксперты дали ответ, забудет ли вас кошка после разлуки
Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как реагируют кошки, если им приходится временно расстаться с владельцем? Смогут ли они вспомнить того, кто заботился о них?

Рассмотрим несколько примеров, когда кошки могут оказаться отделёнными от своих хозяев и возможные исходы этих ситуаций:

Кошка ушла сама

Если кошка стремится покинуть жилище и ей это удаётся, вероятно, она помнит не только хозяина, но и путь домой. Инстинкты и воспоминания о комфорте и еде помогают ей в этом.

Смена места жительства

Иногда один из хозяев переезжает, оставляя кошку с другим владельцем по старому адресу. Если кошка становится бездомной, она может пытаться найти своего предыдущего хозяина.

Средства связи

Бывает, что кошки, разлучённые с хозяевами, узнают их во время видеозвонков и начинают активно реагировать на экран, будто пытаясь взаимодействовать с ними.

Эти примеры показывают, что кошки способны помнить своих хозяев, особенно если их отношения были теплыми и близкими.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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