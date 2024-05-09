Хотите повысить зарплату? Эксперт рассказывает, какие навыки принесут вам больше денег

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Эксперт: среди самых важных навыков особое место занимает обучаемость

1:02
Экономика

В интервью для "Абзаца" клинический психолог Зулия Лоикова подчеркнула, что в современном мире, где все постоянно меняется, необходимо постоянно развивать различные навыки и быть готовым к изменениям на рынке труда.

Эксперт: среди самых важных навыков особое место занимает обучаемость
Фото: PxHere is licensed under CC0

Особое внимание Лоикова уделила важности обучаемости как одному из ключевых навыков. По ее мнению, многие профессии уже устарели или станут устаревшими в ближайшем будущем, поэтому важно постоянно анализировать свои текущие умения и определить, чему следует научиться дополнительно.

Она также отметила, что прохождение курсов и тренингов может помочь в дальнейшем повысить уровень квалификации и получить работу с более высокой зарплатой.

Помимо этого, Лоикова подчеркнула важность заботы о здоровье и развитие стрессоустойчивости. Она рекомендует использовать ментальные тренировки, умеренное чтение новостей, дыхательные практики и занятия спортом для достижения этой цели.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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