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Цены растут, но новинки остаются. Какие автомобили появились на рынке после ужесточения правил ввоза?

Новинки на российском рынке автомобилей: параллельный импорт продолжается

0:55
Авто

Несмотря на ужесточение правил ввоза автомобилей с 1 апреля 2024 года, параллельный импорт продолжает функционировать, и новинки поступают в автосалоны России.

Новинки на российском рынке автомобилей: параллельный импорт продолжается
Фото: Wikipedia by Jengtingchen is licensed under CC BY-SA 4.0

Однако низкие цены остались в прошлом, так как разница в стоимости теперь оплачивается на границе. Например, Citroen C5 Aircross китайской сборки предлагает исправленные недоработки, но все еще подвержен проблемам с цепью ГРМ и водяной помпой.

Volkswagen Tacqua, китайская версия T-Cross, доступен с атмосферным двигателем 1.5 и турбодвигателем 1.4, а Kia Soul радует обширным списком опций. Mitsubishi Xpander Cross, "внедорожная" версия Xpander 2022 года, — еще одна новинка для бюджетного сегмента.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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