Communications Psychology: учёные выяснили, что бывает эффект ноцебо, когда человек может испытывать ухудшение из-за терапии

Учёные заявили, что бывает эффект ноцебо — человек испытывает ухудшение из-за терапии

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если перед медицинской процедурой убедить человека, что она болезненная, то у него может появиться реальный дискомфорт на фоне самовнушения.

Фото: commons.wikimedia.org by Baburov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Все слышали об эффекте плацебо. Но есть и обратное явление — эффект ноцебо, то есть человек может испытывать ухудшение состояния из-за терапии. В новом исследовании, описанном в Communications Psychology, этот эффект оценили в количественном отношении.

Участникам эксперимента сообщили, что им проведут болезненную процедуру. Во время неё одном участнику к коже прикладывали прибор с нагревающейся пластиной, а второй просто наблюдал. В это время учёные повышали температуру пластины, не сообщая об этом испытуемым, сделав процедуру болезненной для первого участника. Когда пластину прикладывали второму участнику, её температура была ниже и уже не вызывала болезненных ощущений. При этом, второй участник тоже заявил, что чувствует боль во время процедуры.

Такой эксперимент провели с несколькими людьми и везде был один и тот же результат — участники, у которых пластина была холодной, уверяли, что процедура действительно болезненная.

В ходе эксперимента, исследователи сделали вывод, что наблюдение за болью другого человека способно вызвать появление дискомфорта у наблюдателя.