Опрос: рейтинг Зеленского стремительно падает

Согласно результатам недавнего опроса, рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского упал на 7% в период с сентября по октябрь. Если в сентябре в случае голосования на пост президента страны за него отдали бы свой голос 32% украинцев, то в октябре желающих проголосовать за Зеленского стало уже 25%. Итоги опроса, организованного "Украинским институтом будущего", были опубликованы на сайте Strana.news.

В опросе принимали участие 2400 жителей Украины старше 18 лет из разных областей страны, за исключением "аннексированного" Крыма и Донбасса.

Исследователи отмечают, что рейтинг Зеленского сейчас снизился до минимальных значений — аналогичные были у действующего президента Украины в феврале.

Рейтинг остальных претендентов на пост украинского президента, согласно результатам опроса, почти не изменился по сравнению с сентябрём. За Зеленским следуют Пётр Порошенко с 13% голосов, Юрий Бойко с 12%, Юлия Тимошенко с 11%, Игорь Смешко с 8%, Евгений Мураев и Владимир Гройсман с 7% голосов.

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