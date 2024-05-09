Камчатка после пандемии: новые тенденции в туризме и уникальные возможности для активного отдыха

Представительница местной экономики поделилась информацией о туристической отрасли Камчатки в постпандемический период. Она указала, что раньше главными направлениями для туристов были Япония, Китай и европейские страны, но сейчас сценарий изменился: китайские группы стали реже приезжать, а японцы перешли на индивидуальные туры.
"Сегодня мы получаем индивидуальные запросы из различных уголков мира, включая Тайвань и Францию", — отметила она. "Главные сложности сейчас связаны с логистикой и необходимостью продвигать Камчатку на глобальном уровне."
Также существует возможность, что туристы из Индии и Ирана начнут посещать полуостров, хотя для этого нужно преодолеть ряд сложностей из-за его удаленности и специфических требований.
Несмотря на вызовы, Камчатка продолжает привлекать любителей активного отдыха благодаря своей уникальной природе. Посетители могут взойти на активные вулканы, кататься на горных велосипедах и наслаждаться рыбалкой в местных реках с богатым видовым разнообразием рыб.
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