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Орбакайте продает роскошный особняк, подаренный Пугачёвой, за 125 миллионов рублей

Кристина Орбакайте выставила на продажу особняк от Аллы Пугачевой

1:01
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте выставила на продажу трехэтажный особняк, который ей подарила Алла Пугачева. Дом расположен в дачном поселке Малые Бережки на Истринском водохранилище и имеет площадь 760 кв. м. Орбакайте намерена продать его за 125 миллионов рублей, и особняк был выставлен в конце апреля.

Кристина Орбакайте выставила на продажу особняк от Аллы Пугачевой
Фото: инстаграм аккаунт Кристины Орбакайте

Выполненный в классическом дворцовом стиле, дом оснащен пятью спальнями, несколькими кабинетами, кухней, столовой, гостиной с камином, хамамом, бассейном и кинотеатром. На территории также есть зона с панорамными окнами, баром и бильярдной, гараж на три автомобиля, спортивная и детская площадки, зона барбекю и отдельные здания для персонала и охраны.

Сейчас Орбакайте проживает в США, но планирует вернуться в Россию для проведения серии концертов и участия в фестивале ко Дню защиты детей в Кремлевском дворце.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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